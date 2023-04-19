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Kızılcık Şerbeti’nde son gelişme! Finale mi gidiyor?

Kızılcık Şerbeti dizisi için son olarak 5 hafta durdurma kararı verilmişti. Şimdiyse gündemde finale gideceğine yönelik iddialar var. Peki, bu iddiaların aslı nedir? İşte Kızılcık Şerbeti final hakkında tüm detaylar haberimizde...

Kızılcık Şerbeti’nde son gelişme! Finale mi gidiyor?

Ekranların en çok sevilen dizilerinden birisi haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisi için 5 hafta durdurma yasağı verilmişti. Şimdiyse Kızılcık Şerbeti final iddiaları konuşuluyor.  


KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ BİTTİ Mİ? 


Kızılcık Şerbeti dizisi son alınan kararla durdurulmuştu. 5 hafta yayın yasağı uygulanan Kızılcık Şerbeti yerine geçtiğimiz hafta “İslamofobi” belgeseli yayınlanmıştı. RTÜK tarafından 5 haftalık ceza verilen dizi için şimdi biteceği konuşuluyor. 


KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM FİNAL Mİ OLACAK? 


Kızılcık Şerbeti dizisinde planlanan öncelikle 32. bölümde finali gerçekleştirmekti. Ancak RTÜK’ün getirdiği yasak nedeniyle planlar istendiği biçimde devam etmedi. 5 hafta yayın yasağının gelmesiyle beraber Kızılcık Şerbeti 32. bölüm final olarak tasarlanırken şimdi dizi 27 bölüme düşürüldü. Bu sezon için alınan bir karar oldu. Ancak final ile ilgili şu an için bir durum söz konusu değil. Sezon 27 bölüm ile tamamlanmış olacak. 


Gold Film yapımcısı tarafından sürdürülen diziyle ilgili Faruk Turgut, sonuna kadar Kızılcık Şerbeti dizisi için çalışacaklarını iletti.  


KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ NEDEN CEZA ALDI? 


Kızılcık Şerbeti dizisinin ceza alma sebebi olarak RTÜK tarafından “Kadına yönelik şiddet ve baskıya teşvik” gösterildi. Bu nedenle Show TV ekranlarında 5 hafta boyunca yayınlanmamasına karar verildi. 

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