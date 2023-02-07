İletişim Başkanlığı açıkladı! Dezenformasyon Bildirim Sistemi yalan haberlere karşı açıldı



Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük iki depremin gerçekleşmesinin ardından internet üzerinden ve sosyal medyadan yalan haberler yayılmaya başladı. Bu tür bilgilerin önüne geçmesi için İletişim Başkanlığı “Dezenformasyon Bildirim Servisi” uygulamasını devreye soktu.

İletişim Başkanlığı uygulamayı devreye soktu.



İki büyük depremin yaşanmasının ardından sosyal medyadan çok sayıda yanlış bilgilendirme yapılıyor. İletişim Başkanlığı ise bununla ilgili olarak “Dezenformasyon Bildirim Servisi” isimli uygulamayı devreye koydu.



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin geliştirdiği uygulama sayesinde şüpheli olduğu tespit edilen haberler uygulama üzerinden İletişim Başkanlığı’na gönderilecek.



İletişim Başkanı Altun, sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili “Deprem felaketineyle alakalı üretilen ve yayılan yalan/şüpheli haberler uygulamamıza telefonla bildirilebilecek.” açıklamasını yaptı.