Devletten işi olmayana 10.731 TL maaş! Listedeki şartları sağlayanlar dikkat!

Asgari ücret artışı ile artış gösteren işsizlik maaşı yapılan zamlar sonrasında en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 TL, en yüksek işsizlik maaşı 10 bin 731 TL oldu. Peki işsizlik maaşı alırken dikkat edilmesi gereken şartlar nelerdir? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan ve gerekli şartları sağlayan sigortalı çalışanlara verilen bir sosyal yardımdır. İşsizlik maaşı ödemeleri, Temmuz 2023’te asgari ücretin artmasıyla birlikte arttı.

İŞKUR GÜNCEL İŞSİZLİK MAAŞLARI

İşi olmayan vatandaşlar İŞKUR'un işsizlik ödemelerini araştırmaya devam ediyor. İşsizlik maaşı ödemelerini alabilmek için belirli şartların taşınması gerekiyor. Ödemeden faydalanabilmek için kişilerin işten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içinde başvurularını yapmaları gerekiyor. 30 gün süre geçtikten sonra başvuru yapma hakkı devam etse de ödemeler kesiliyor. Yani işsizlik maaşı 6 ay olarak ödeniyorsa daha geç sürede başvuru yapan kişiler bu süreden daha az ödeme alıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrette yaşanan 2023 Temmuz ara zammı ile birlikte işsizlik maaşı da arttı. En düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 lira oldu.İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son 3 yıldaki prim gün sayısına göre 6 aydan 10 aya kadar verilebilir.

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Kendi istek, kusuru dışında işsiz kalmak. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine sahip olmak. Son 3 yılda 600 gün süreyle sigorta priminin ödenmiş olması. İşsizlik maaşı almak için İŞKUR’a başvuru yapılması gerekir. Başvuru, İŞKUR’un internet sitesinden, e-Devlet üzerinden veya en yakın İŞKUR şubesine giderek yapılabilir.

İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişilere önemli bir destek sağlamaktadır. İşsizlik maaşı sayesinde işsiz kalan kişiler, yeni bir iş bulana kadar nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler.