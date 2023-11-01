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Bakan Işıkhan açıkladı! 5 bin liralık ikramiye için tarih belli oldu! Kimler bu ikramiyeden kapsam dışı kalacak?

Emeklilere tek sefere mahsus olarak verilmesi planlanan 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek? Verilecek olan bu ikramiyeden kimler yararlanacak kimler kapsam dışı kalacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Bakan Işıkhan açıkladı! 5 bin liralık ikramiye için tarih belli oldu! Kimler bu ikramiyeden kapsam dışı kalacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere verilmesi planlanan 5 bin liralık ikramiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.

Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

NTV'de yer alan habere göre çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.

12,2 milyon emekliye ödenecek

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

Kimler kapsam dışı?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. 

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

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