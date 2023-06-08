Akaryakıta 3'lü zam! Gece yarısı benzin, motorin, LPG fiyatları arşa çıkacak

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Sabah saatlerinde sektör kaynakları son dakika açıklaması yaparak akaryakıt zammını duyurdu. Üstelik bu defa akaryakıt zammı üçlü geliyor. Hem benzin hem motorin hem LPG fiyatları artıyor. Dolar kurunda yaşanan artış ve OPEC ülkelerinin üretimi kısıtlama kararı sonrasında akaryakıt fiyatları resmen çıldırdı. Daha gece yarısı motoru ne zam gelmişti ki yeni zam haberi geldi. Üstelik akaryakıt zammı bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak. Yani yarından itibaren zamlı fiyatlar pompaya yansıyacak.

Üstelik bu defa zam okkalı olacak. Benzin motorin LPG fiyatları uçuşa geçiyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin motorin ve LPG zammı ne kadar olacak? Akaryakıta kaç TL zam geliyor? İşte 8 Haziran 2023 güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika akaryakıt zammı haberleri…

Son dakika haberi... Bugün motorine gelen 1 lira 36 kuruşluk zammın ardından araç sahiplerine bir kötü haber daha geliyor. Dolar/TL kurunun bir günde 21 liradan 23 lira 15 kuruşa çıkması, akaryakıta büyük bir zam olarak yansıyacak. Bu zamdan benzin, motorin ve LPG'nin etkileneceği biliniyor. Benzin ve motorine gelecek zammın toplamı 3 lira 60 kuruşu buluyor. LPG'ye gelecek zammın miktarı ise henüz açıklanmadı.

BENZİN, MOTORİN VE LPG’YE OKKALI ZAM

Gelen son dakika bilgisine göre, akaryakıt piyasası uzmanları, benzine gelecek zam miktarının 2,70 kuruş, motorine ise 1,37 TL olacağını duyurdu. LPG'ye 0,68 kuruş zam geleceği öğrenildi. Zammın ardından benzinin litresi aylar sonra 24 liranın üzerine çıkmış oldu. Bu zamla birlikte, cuma gece yarısından itibaren benzinin litresi İstanbul'da 24,00 TL, Ankara'da 24,34 TL ve İzmir'de ise 24,36 TL'ye yükselecek. Motorinin litresi ise İstanbul'da 22,16 TL, Ankara'da 22,47 TL ve İzmir'de ise 22,61 TL'ye çıkacak.

ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER

Motorine yapılan bu büyük zam, araç sahipleri için önemli bir mali yük oluşturacak. Ulaşım masrafları artacak ve bu durum araç kullanıcılarını etkileyecektir. Özellikle nakliye sektörü ve ticari araç sahipleri, zamdan dolayı daha fazla maliyetle karşı karşıya kalacaklar.

Akaryakıt fiyatlarının artması, birçok sektörü de etkileyecektir. Ulaşım maliyetlerinin artması, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların kar marjını azaltacak ve bu da tüketiciye yansıyabilecek fiyat artışlarına neden olabilecektir.

Dolar/TL kurundaki yükselişin akaryakıta zam olarak yansıması, döviz kurlarının enerji maliyetlerine olan etkisini bir kez daha göstermektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir faktör olmaktadır. Bu nedenle, döviz kurlarının istikrarlı bir seyir izlemesi, akaryakıt fiyatlarının da daha stabil olmasını sağlayabilir.