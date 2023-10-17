Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan karşılıksız 50 bin TL destek ödemesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların başta olmak üzere destek ödemelerini sürdürmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın doğal afet gibi durumlarda ev ve eşyası zarar gören vatandaşlara destek ödemesinin yapılacağı öğrenildi.

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların yaşadıkları olumsuz olaylara karşı maddi desteklerini sürdürmek isteyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı son açıklama ile birlikte afet gibi durumlardan etkilenen vatandaşlar için toplamda 50 bin TL yardım yapılacağı öğrenildi. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen kişiler için resmi internet adresleri üzerinden gerekli olan tüm detay ve ayrıntılar da paylaşıldı.

50 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ!

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda afet durumlarında zarar gören vatandaşlar için yapılan yardımları yayımladı. Bu kapsamda barınma yardımı ile ev eşyası zararı yarımlarının içeriği paylaşıldı. Detaylar şu şekildeydi;

BARINMA YARDIMI

Yapılan tanımlamalara göre afet kapsamında vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

Bu ödemeleri almak isteyen kişilerin ihtiyaç duyulması halinde 10 hane ile 100 hane arasındaki haneleri etkileyen afet ve acil durum halinde 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık durumuna bakılmaksızın afet ve acil durum halinin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde barınma yardımı talebinde bulunmaları gerekir.

Yardım başvurusunun onaylanması halinde ise; İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;

• Ev onarımlarında 75.000 TL'ye kadar

• Prefabrik ev yapımlarında 150.000 TL'ye kadar

• Betonarme ev yapımlarında 200.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

EV EŞYASI ZARARI YARDIMI

Bakanlık tarafından yapılacak bu yardım afet ve acil durum halinden etkilenen hanelere yapılacak ev eşyası zararı yardımlarını kapsamaktadır. Ödemelerden afet ve/veya acil durum halinden etkilenen vatandaşlar ile afet ve/veya acil durum halinden etkilenen vatandaşlar faydalanabilmektedir.

Yardım başvurusunun onaylanması halinde ise; Yangın, sel, deprem, kar, heyelan, kaya düşmesi, teknolojik ve insan kaynaklı vb. felaketler nedeniyle hanesi zarar görenlere ev eşyası zararı yardımı kapsamında 50.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

İki kapsamdaki ödemlere de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden kolay bir şekilde ulaşılır.