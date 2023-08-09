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34AKP13 Plakalı lüks jeep komplo olayında yeni gelişmeler! B.A isimli taksici tutuklandı

34AKP13 plakalı lüks jeep komplo olayında yeni gelişmeler!

34AKP13 Plakalı lüks jeep komplo olayında yeni gelişmeler! B.A isimli taksici tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yakın bir tarihte meydana gelen ve sosyal medyaya da yansıyan trafikte tartışma olayın da; taksici B.AYCAN isimli şahsın gündemi değiştirmek ve siyasi iktidarı karalamak için kamera kayıtlarına da yansıyan sözlerinde,çevrede bulunan yandaş kişilere hitaben 'Videoya çekin, paylaşın,aracın plakasını da görün,Terbiyesiz, Zengin AKP’liler hep böyle' şeklinde ki iftira niteliğindeki sözleri uzun süre gündemi ve sosyal medyayı meşgul etmişti,Yine daha sonra bu kişinin farklı çok sayıda suç kaydının olduğu ve polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

Yaşanan bu durum bizlere sosyal medyaya yansıyan görüntülerin her zaman doğru olmamakla birlikte gerçekleri yansıtmayabileceği hususunu da akıllara getirdi. Sonuç olarak yaşanan bu çirkin komplo olayının siyasi basit bir senaryodan ibaret olduğu da ortaya çıkmış oldu.Alçakça kurulan komplo nedeniyle olayın mağduru olan ve sosyal medyada da acımasızca eleştirilen saygıdeğer iş adamı Zeyit Bey’in mağdur edildiği de geç de olsa gün yüzüne çıkmış oldu.

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