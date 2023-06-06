34 AKP 13 plakalı jeap olay sebebi oldu

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da ailesini ziyare giderken aracının AKP plakası olduğu için bir taksici tarafından sözlü saldırıya maruz kalan Ortaka yaşanılan süreçten rahatsızlık duyduğunu ve bu olayın peşini bırakmayacağını açıkladı.

Yaşadığı durumun kendisini rahatsızlık verdiğini ifade eden Ortaka, “ Bir anda ne olduğunu anlamadığım bir sözlü saldırıya maruz kaldım. Aracımın AKP plaka olmasının rahatsızlığını dile getiren şahıs bir anda sözlü saldırı eylemine geçti. Halkı galeyana getirme çabasını hayretler içerisinde takip etmekten başka bir müdahale şansım olmadı. Olay yerinde ki herkesi etrafımıza toplayarak bir anda suç işlemişim gibi ifadelerde bulundu. Bende 155’i arayarak durumumu ilk etapta izah ettim. Olayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. “ dedi.

2014 yılında suriye kobani eylemlerinden katıldığı tespit edilmiştir. 14 ayrı suç kaydının olduğu tespit edilmiştir taksici suç makinası çıkmış