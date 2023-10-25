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27 Ekim 2023 Cuma BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM aktüel fırsat ürünlerinde yok yok! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? BİM aktüel fırsat ürünleri neler?

27 Ekim 2023 Cuma BİM aktüel fırsat ürünleri belli oldu. Her salı ve cuma fırsat ürünlerini müşterilerine sunan BİM Market bu hafta 27 Ekim 2023 Cuma BİM aktüel katalog ürünlerini yayımladı. Bim'de her hafta salı ve cuma günleri özel farklı ürünler indirime girerek raflardaki yerini alıyor. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ekim 2023 Cuma ürünleri...

27 Ekim 2023 Cuma BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM aktüel fırsat ürünlerinde yok yok! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? BİM aktüel fırsat ürünleri neler?

Bim'de her hafta salı ve cuma günleri özel farklı ürünler indirime girerek raflardaki yerini alıyor. 27 Ekim 2023 Cuma günü satışa çıkacak olan aktüel ürünlerde yok yok. Tam 6 sayfa ayrılan BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirime girdi. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte 27 Ekim 2023 BİM kataloğu...

BİM aktüel 27 Ekim 2023 kataloğu raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM'de bu hafta cuma balıkçı hobi malzemeleri satışta olacak. BİM'de bu hafta Olta Sehpası 179,00 TL, Tekli Olta Ayağı- 65,00 TL, Hobi Olta Seti- 499,00 TL, Balıkçı Makası- 49,50 TL, Balıkçı Çantası- 179,00 TL fiyatlarıyla bim online ve marketlerden temin edilebilecek. Bim'in ürünleri aynı zamanda bim.com.tr adresinden satışa çıkıyor. BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Ekim 2023 ve fiyat listesi...

Aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında 55 inç UHD smart TV, HP notebook, HP tanklı yazıcı, kablosuz klavye mouse set, ışıklı kumbara, kulak içi kulaklık, 4 çekmeceli derin dondurucu ve telefon tablet standı yer alıyor.

Kataloğun ikinci sayfasında ise hobi olta seti, tuval, olta sehpası, balık kavrama aparatı, akrilik boya, fırça seti, zoka, puzzle ve sahte silikon yem bulunuyor.

Üçüncü sayfada dikiş ve örgü ürünleri, desenli çift kişilik yorgan, yazma ipliği, dantel ipliği, polar yelek, eşofman takımı, çamaşır yıkama filesi ve polar eldiven bulunuyor.

Oyuncak bloklu tren seti, bez bebek, küvette bebek, kovalı oyun hamuru seti, animasyon balon seti, mini taşıt ve helikopter.

Kavanoz, oval kase, tereyağlık, yağlık, sirkelik, kahve yanı su bardağı, servis tabağı ve meşrubat bardağı.

Son sayfada ise şef bıçağı, 2 katlı kurabiyelik, kek tabağı, krep tavası, kepçe altlığı ve ortadan açılır kapaklı çöp kovası bulunuyor.

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