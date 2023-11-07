10 Kasım 2023 Cuma BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel fırsat ürünlerinde Elektrikli Bisiklet fırsatını kaçıranlara yeniden satışta! BİM aktüel fırsat ürünleri neler?

10 Kasım 2023 Cuma BİM aktüel fırsat ürünleri belli oldu. Her salı ve cuma günleri fırsat ürünlerini müşterilerine sunan BİM Market bu hafta yok yok. Cuma günü satışa çıkacak olan BİM Aktüel ürünler katoloğunda neler var? İşte bu hafta Keramika 12 parça yemek takımı, Döküm Tava, Wok Tava, Karnıyarık Tencere gibi ürünlere yer verilen 10 Kasım 2023 Cuma BİM aktüel ürünleri...
10 Kasım 2023 BİM Aktüel fırsat ürünleri kaataloğu yayınlandı mı? Bu hafta BİM'de hangi ürünler imndiime girecek? BİM mağazalarında Salı ve Cuma günleri satışa çıkacak ürünlerin bilgilerinin yer aldığı katalogda yok yok. İşte Türkiye geneli Bim market mağazalarında geçerli detaylarını merak ettiğiniz; bu cuma Bim’de indirimde neler var?
BU CUMA BİM’DE İNDİRİMDE NELER VAR?
Alışveriş tutkunlarının heyecanla bekledikleri BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bim 10 Kasım 2023 aktüel kataloğunun yeni indirim dönemi içinde geçerli ürünlerine ait görsel detaylarının bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılmasının ardından Yeni Bim Kataloğu fırsat ürünleri belli oldu. Peki 10 Kasım 2023 Bim kataloğunda neler var? 10 Kasım 2023 Cuma günü Bim market müşterilerini hangi ürünler karşılayacak? İşte o ürünler!
BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
RKS Elektrikli Bisiklet MJ-1 12.999 TL
RKS Elektrikli Bisiklet ZF10 12.999 TL
BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 50 İnç UHD Android Led Tv 8.499 TL
TCL 32 İnç Fhd Android Televizyon 32S5400A 5.499 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı DB100 3.499 TL
Range Silver Saç Kurutma Makinesi 349 TL
Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.499 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 849 TL
Polosmart Akıllı Saat 229 TL
Polosmart 10.000 mAh Powerbank 229 TL
BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Yükselen Zeka Konuşturan Oyuncak 189 TL
Pufu Toys Şapkalı Pelüş Tavşan 249 TL
MGS Luna’nın Bisikleti 119 TL
Woodoy Ahşap Domino Oyunu 89 TL
Micromax Toys Blok Seti 89 TL
BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Trekking Ayakkabı 289 TL
Pelüş Ev Botu 99 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL
Kadife Pijama Takımı 299 TL
Eşofman Altı 89 TL
Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Çorap 155 TL
BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Bambu Peynir Sunum Tablası 179 TL
Siyah Metalli Akasya Sunum/Kesme Tahtası 179 TL
Akasya Büyük Sunum Tabağı Çeşitleri 119 TL
Sürgülü Erzak Kabı 3,2 L 27,50 TL
Gold Çok Amaçlı Organizer 109 TL
BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Lava Döküm Izgara Tava 599 TL
Chef's Pro Wok Tava 149 TL
Chef's Sahan 89 TL
Bonera Academi Derin Tencere 399 TL
Bonera Academic Karnıyarık Tencere 449 TL
Keramika Yemek Takımı 12 Parça 399 TL