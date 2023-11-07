10 Kasım 2023 Cuma BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel fırsat ürünlerinde Elektrikli Bisiklet fırsatını kaçıranlara yeniden satışta! BİM aktüel fırsat ürünleri neler?

10 Kasım 2023 Cuma BİM aktüel fırsat ürünleri belli oldu. Her salı ve cuma günleri fırsat ürünlerini müşterilerine sunan BİM Market bu hafta yok yok. Cuma günü satışa çıkacak olan BİM Aktüel ürünler katoloğunda neler var? İşte bu hafta Keramika 12 parça yemek takımı, Döküm Tava, Wok Tava, Karnıyarık Tencere gibi ürünlere yer verilen 10 Kasım 2023 Cuma BİM aktüel ürünleri...

10 Kasım 2023 BİM Aktüel fırsat ürünleri kaataloğu yayınlandı mı? Bu hafta BİM'de hangi ürünler imndiime girecek? BİM mağazalarında Salı ve Cuma günleri satışa çıkacak ürünlerin bilgilerinin yer aldığı katalogda yok yok. İşte Türkiye geneli Bim market mağazalarında geçerli detaylarını merak ettiğiniz; bu cuma Bim’de indirimde neler var?

BU CUMA BİM’DE İNDİRİMDE NELER VAR?

Alışveriş tutkunlarının heyecanla bekledikleri BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bim 10 Kasım 2023 aktüel kataloğunun yeni indirim dönemi içinde geçerli ürünlerine ait görsel detaylarının bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılmasının ardından Yeni Bim Kataloğu fırsat ürünleri belli oldu. Peki 10 Kasım 2023 Bim kataloğunda neler var? 10 Kasım 2023 Cuma günü Bim market müşterilerini hangi ürünler karşılayacak? İşte o ürünler!

BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

RKS Elektrikli Bisiklet MJ-1 12.999 TL

RKS Elektrikli Bisiklet ZF10 12.999 TL

BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 50 İnç UHD Android Led Tv 8.499 TL

TCL 32 İnç Fhd Android Televizyon 32S5400A 5.499 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı DB100 3.499 TL

Range Silver Saç Kurutma Makinesi 349 TL

Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.499 TL

Heifer Mega Robot Blender Set 849 TL

Polosmart Akıllı Saat 229 TL

Polosmart 10.000 mAh Powerbank 229 TL

BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Yükselen Zeka Konuşturan Oyuncak 189 TL

Pufu Toys Şapkalı Pelüş Tavşan 249 TL

MGS Luna’nın Bisikleti 119 TL

Woodoy Ahşap Domino Oyunu 89 TL

Micromax Toys Blok Seti 89 TL

BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Trekking Ayakkabı 289 TL

Pelüş Ev Botu 99 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL

Kadife Pijama Takımı 299 TL

Eşofman Altı 89 TL

Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Çorap 155 TL

BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Bambu Peynir Sunum Tablası 179 TL

Siyah Metalli Akasya Sunum/Kesme Tahtası 179 TL

Akasya Büyük Sunum Tabağı Çeşitleri 119 TL

Sürgülü Erzak Kabı 3,2 L 27,50 TL

Gold Çok Amaçlı Organizer 109 TL

BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Lava Döküm Izgara Tava 599 TL

Chef's Pro Wok Tava 149 TL

Chef's Sahan 89 TL

Bonera Academi Derin Tencere 399 TL

Bonera Academic Karnıyarık Tencere 449 TL

Keramika Yemek Takımı 12 Parça 399 TL