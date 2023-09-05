Yükseltilen faiz kimin cebinden çıkacak?

Yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “faiz sebep, enflasyon sonuç” demişti..

Kıyameti koparttılar..

Kimisi, “Enflasyonun olduğu bir ülkede, faizin zorunlu olarak yükseleceğini” söyledi..

Kimisi, “Faizi düşürmekle, enflasyonun düşmeyeceğini” söyledi..

Oysa soru net:

“Faiz dediğimiz maliyet, malların üstüne biniyor mu, binmiyor mu?”

Bu soruya “Hayır” cevabı verilmesi mümkün mü?

Tabii ki değil..

İkinci soru daha net:

“Faiz kadar; malın üzerine binen maliyet, aslında enflasyon olarak bize dönüyor mu?”

Bunun da cevabı net..

Evet..

Şunu söyleyenler çıkabilir..

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