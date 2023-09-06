TOGG için dün ne bugün ne diyor CHP'liler? Küçücük bir özür bile dilemeden...

TOGG için siyasiler konuştu. Medya mensupları konuştu. Akademisyenler konuştu. İşadamları konuştu. Halkımızın içinden insanlar konuştu..

Şimdi TOGG için düne kadar söylenilenleri hatırlatarak..

Bir tespitte bulunalım..

Kindarlık yapmak için değil..

Kısır tartışmalara imza atmak, “Ben dedim... Yok yok.. Önce sen dedin” tartışması çıkartıp, avara kasnak usulü kavgalara mühür vurmak için değil..

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