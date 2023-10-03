Terörle mücadeleyi sulandıran istismarlara artık geçit yok! Akif Beki yazdı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki bu haftaki yazısında terörle mücadelede gelinen son nokta ve artık değişmeye başlayan bazı konulara değindi.

Açıklamalarda bir fark daha olduğunu belirten Beki öldürülen teröristler için 'gebertme' fili yerine 'etkisiz hale getirildi' ifadesinden söz edildiğini 'Devlet aklı ve ağzı, İçişleri'ne geri dönüyor. Hoş geldi ciddiyet!' diyerek dile getirdi. İşte Akif Beki'nin yazısının bazı bölümleri:

ÇOK ŞÜKÜR, NİHAYET!

Terör örgütünün adını anmayan, hedefe konuyordu. Reklamını yapmamak, ekmeğine yağ sürmemek, sevindirmemek gibi gerekçeler kurtarmıyordu. Yeni dile bakılırsa terörle mücadeleyi sulandıran, ucuz siyasete alet eden istismarlara artık geçit verilmeyecek. Öyleyse buna şükredilir işte, çok şükür, nihayet!

TERÖR YERİNE HUKUKTAN RAHATSIZ OLANLAR

Alışkanlığı terk etmek, kolay olmayacak. Terörle terör istismarcılarının birbirini beslediği, hep söylenir. Biri yapar, diğeri kullanır anlamında. Ve ikisi de hukuksuzluktan geçinir. Hukuksuzluğu haklılaştırıp meşrulaştırmak için birbirlerinin varlığına muhtaçtırlar.

Akif Beki yazısının devamı için >>>