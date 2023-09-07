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PKK ittifakçılarına 'tahliye olmalı' diyebilen milliyetçiler! İyi tanıyın kendisini...

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu bu haftaki yazısında İYİ Parti Bursa milletvekili Selçuk Türkoğlu'nu. topa tuttu. Yargıtay’ın “Cezaevinde olması gerekir” dediği PKK ittifakçılarına “Tahliye olmalı” diyebilen Türkoğlu'nu adeta eleştiri yağmuruna tuttu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Mahkum Hakları Alt Komisyonu Üyesi aynı zamanda İYİ Parti Bursa milletvekili olan Selçuk Türkoğlu yaptığı ezaevi ziyartleriyle gündeme gelmişti. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu bugünkü yazısında 'Nasıl milliyetçilerle muhatap oluyoruz..' diyerek yer verdiği Türkoğlu'nu böyle eleştirdi. 

Karahasanoğlu yazısında 'PKK’lı teröristlere, “Hak arayıcı fedailer” diyerek, teröre destek çıkan partilerle ittifak yapanları cezaevinde ziyaret edip, “Sizi TBMM’de görmek itiyoruz” diyerek, ona yağcılık yapan sözde milliyetçiler..' ifadelerini kullandı. 

Bizim olduğumu masada HDP olamaz!

Selçuk Türkoğlu, önce vekil seçildiği Bursalılalara bunu anlatsın.

Sonra da bize anlatsın..

Akşener, “Bizim olduğumuz masada HDP olamaz.. HDP’nin olduğu masada biz olmayız” derken, HDP ile ittifak yapanlardan bir isim için, Yargıtay dahi “yargılandığı suç anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs.. Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığı maddesi uygulanamaz, tahliye talebinin reddi gerekir” şeklinde karar verdiği bir süreçte, İyi Partili milletvekili, nasıl olup da, “Cezaevinden çıkması gerekir” diyebiliyor..

Ali Karahasanoğlu'un yazısının tamamı için >>

Ali Karahasanoğlu selçuk türkoğlu
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