Nilgün hanım değil aynı kafadaki herkese soruyorum: Sizin Allah'ınız var mıydı?

Yeni Akit gazetesinin ses getiren yazarlarıdan Ali Karahasanoğlu bugünkü yazısında madımak olaylarından uzun yıllar hüküm giymiş ağır hastalıktan dolayı 80'li yaşlarda af çıkan kişilerle 28 Şubat sürecinde hüküm giymiş komutanlar ile ilgili kıyas yapan başta Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Hanım olmak üzere Cumhuriyet gazetesinden, Sözcü gazetesine kadar 'aynı kadaki' dediği herkesi topa tuttu.

Karahasanoğlu, 'Haberi okuduğunuzda, “Madımak sanıklarının tamamı af kararları ile tahliye ediliyor. 28 Şubat davasından mahkum olan eski paşaların hiçbirisi için af yetkisi kullanılmıyor ve tahliye olamıyorlar..” sanıyorsunuz. Oluşturulan algı bu.. O zaman gerçeğe bakalım.. Bugüne kadar Madımak mazlumlarından af yetkisi ile tahliye edilen kişi sayısı iki.. Ki, cezaevinde olanların 30 kadar olduğunu söyleyerek, yüzde 7 oranında kişinin af yetkisinden yararlanmış olduğunu belirtelim.. Peki 28 Şubatçı eski paşalardan bugüne kadar af yetkisi ile tahliye olanlar kaç kişi?' ifadelerini kullandı.

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