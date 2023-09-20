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Meral Akşener CHP’ye operasyon çekiyor! Erdoğan, Akşener, Gül ayrıntısı... Barış Yarkadaş yazdı

TV100 yazarı Barış Yarkadaş bu hafta 'Meral Akşener CHP’ye operasyon çekiyor ve CHP’lilerin alerjilerini kaşıyor' başlıklı yazısında 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren Meral Akşener'in CHP'ye yönelik takındığı tavrı kaleme alırken 'Seçim bittiği günden bu yana iktidardaki AKP ve MHP’ye yönelik tek bir eleştiri cümlesi kuramayan Akşener’in hedefinde varsa yoksa CHP var…' dedi.

Meral Akşener CHP’ye operasyon çekiyor! Erdoğan, Akşener, Gül ayrıntısı... Barış Yarkadaş yazdı

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından siyasi liderlerin izlediği yeni yol haritaları oluşmaya başlamıştı. CHP'de genel başkanlık için adaylar yarışırken İYİ Parti MHP'nin çağrısına yanaşacak mıydı...

TV100 yazarı Barış Yarkadaş tam da bu süreçte Meral Akşener'i yapmış olduğu hamleler ve tavrıyla 'muhalif seçmeni bıktırdığını' dile getirerek eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Yarkadaş'ın yazısının bazı bölümleri: 

NEDEN VAZGEÇTİ?

İddiaya göre, dönemin kudretli medya patronlarından biri Akşener’e, “Kızım o partiye gitme… Onların geleceği yok’’ demiş. Akşener de bunun üzerine AK Parti kurucu üyesi olmaktan vazgeçmiştir.

Gazeteci Sinan Burhan ise bu iddiaya ek olarak şunu dile getirmiştir: “Akşener’i AK Parti’den sadece bir medya patronu değil, aynı zamanda askeri bürokrasi de vazgeçirdi. Yapılan telkinler sonucu AK Parti’ye gitmekten vazgeçti.”

CEVAP BEKLİYORUZ

Akşener’in Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığına “sıcak bakmaması’’nda acaba Gül’ün evinin yanına inen askeri helikopterin etkisi var mıdır?

Akşener’in Gül’ün adaylığına sıcak bakmamasında acaba kendisine gelen ‘’milliyetçi bir vekil’’in “Abdullah Gül’ün adaylığı ilan edilirse ben de İYİ Parti adına çıkar cumhurbaşkanı adayı olurum’’ sözleri etkili olmuş mudur?

Barış Yarkadaş yazısının devamı için >>>

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