Kemalistlere küfür etmek serbest. Bize eleştiri bile yasak! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit gaztesi yazarı Ali Karahasanoğlu bu hafatki yazısında benim sözüm değil dediği “Yeter artık, yeter, çocuklar tutuklanmasın!” başlıklı yazısını kaleme aldı.

Karahasanoğlu, 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik, en ağır ve en açık şekilde küfürler eden 18 yaş altı çocuklar gerekçe gösterilerek, küfür edildiği de belirtilmeden, “Çocuklar tutuklanmasın” sloganı ile yapılan algı operasyonlarında kullanılan haykırışlardan birisi bu..' ifadelerini kullandığı yazısında Tayyip Erdoğan’ın itibarını sarsmak için çocukları kullanan bir çetenin var olduğuna dikkat çekti. İşte Karahasanoğlu'nun yazısının bazı bölümleri:

Tayyip Erdoğan'ın itibarını sarsmak için...

Çocukları tahrik eden, sandıkta yenemedikleri Tayyip Erdoğan’ın itibarını sarsmak için çocukları kullanan bir çete var.. Henüz o çete dağıtılabilinmiş değil.. Bu çetenin medya ayağı var, siyaset ayağı var, sivil toplum kuruluşu ayağı var, hatta kamu yararına çalışan meslek kuruluşu ayağı var.

Bakın onlar, ne yapıyorlar?

Voleybol milli takımının lezbiyen oyuncusu Ebrar Karakurt’un, “Boş yapma Abdülhamid” paylaşımından etkilenmiş olmalı.. 16 yaşında bir çocuk..

Bana sorarsanız, yapmaması gerekirdi.. Bana sorsa, “Hayır böyle bir şey yapman doğru değil. Gerek de yok. Faydası da yok. Yanlış olur” derdim..

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