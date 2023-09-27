Kemal Kılıçdaroğlu göreve devam etsin! CHP örgütleri, İmamoğlu’nun tarzını beğenmiyor! Barış Yarkadaş yazdı

TV100 yazarı Barış Yarkadaş köşe yazısında İmamoğlu’nun başlatıp Özgür Özel’in sürdürdüğü bu tartışma yüzünden parti içerisinde büyüyen amansız bir. mücadeleyi masaya yatırdı.

Yarkadaş, 'Bu tartışma CHP’nin olağan kongre ve kurultay süreciyle de birleşince ana muhalefet partisi “Kongre – Kurultay – Değişim – Yenilenme”den başka hiçbir şey konuş(a)maz oldu.' dedi.

Öte yandan Yarkadaş Anadolu insanının “vefa” duygusuna bir kez daha tanık olmasını şu şekilde dile getirdi:

Yaşar’ı seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından ararken, telefonumun ekranında sizin de burada gördüğünüz fotoğraf belirdi. Yaşar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla çektirdiği fotoğrafı profiline eklemiş…

"AHDE VEFA" DUYGUSU…

Yaşar’a, “Başkan Yozgat’ta ne oluyor?” diye sordum. CHP’li Yaşar, bu soruma, “Barış Bey, biz ahde vefalı insanlarız. Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındayız’’ cevabını vererek başladı.

Ardından da ekledi:

“Yozgat’ta da değişim tartışması oldu ama Yozgat’ın kararı açık ve nettir. Sayın Genel Başkan'ımız Ankara’da linç edildi, Artvin’de terör örgütü PKK’nın saldırısına uğradı. Yine Ankara’da mecliste yumruk attılar. Seçim öncesi ‘Bunlar kesinlikle bir araya gelemez’ denilen herkesi bir araya getirdi. Kongre için buraya gelen arkadaşlara da söyledim. Keşke hepimiz sayın Kılıçdaroğlu kadar mücadeleci ve dirayetli olsaydık. O zaman bu seçimi kazanırdık. Seçimin tüm faturasının Kemal Bey’e kesilmesini kabul etmiyorum.”

Barış Yarkadaş yazısının devamı için >>>