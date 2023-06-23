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İsmail Saymaz: İmamoğlu, bayramdan sonra harekete geçecek

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "İmamoğlu, bayramdan sonra harekete geçecek" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İsmail Saymaz'ın yazısı:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelmesinin dördüncü yıl yıldönümünde Haliç Kongre Merkezi’nde gazetecilerin karşısına çıktı.

Görünürde mevzu, İmamoğlu’nun İstanbul’a kazandırdıklarıydı.

Fakat herkes CHP’deki tartışmaya dair ne söyleyeceğini merak ediyordu.

Gözlerim salonda CHP’lileri aradı.

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yoktu. Gerçi Kaftancıoğlu’nun geçerli bir mazereti vardı.

Ancak İstanbul milletvekillerinden yalnızca Özgür Karabat ve Feti Açıkel katıldı.

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İsmail Saymaz Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu
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