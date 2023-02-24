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Hande Fırat: Hatay için hemen şimdi, Maraş için hemen şimdi, Türkiye için hemen şimdi

Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, "Hatay için hemen şimdi, Maraş için hemen şimdi, Türkiye için hemen şimdi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Hande Fırat'ın yazısı:

"Asrın felaketini Türkiye Yüzyılı dayanışması ile yeneceğiz...”
Bir aksilik daha yaşanmazsa AK Parti’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde her kademede yapılan toplantılarda, bu bakış açısı ön plana çıkmış durumda. Slogan ise hazır, hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir kere deprem bölgesinde kullandı: “Hatay için hemen şimdi, deprem bölgesi için hemen şimdi, İstanbul için hemen şimdi.” Hedef yeniden yapılanma ve güvenli şehirleri “Hemen şimdi” sloganıyla tüm Türkiye’ye yaymak.

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Hande Fırat
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Hande Fırat: Hatay için hemen şimdi, Maraş için hemen şimdi, Türkiye için hemen şimdi Hande Fırat: Hatay için hemen şimdi, Maraş için hemen şimdi, Türkiye için hemen şimdi