Hande Fırat: Hatay için hemen şimdi, Maraş için hemen şimdi, Türkiye için hemen şimdi

İşte Hande Fırat'ın yazısı:

"Asrın felaketini Türkiye Yüzyılı dayanışması ile yeneceğiz...”

Bir aksilik daha yaşanmazsa AK Parti’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde her kademede yapılan toplantılarda, bu bakış açısı ön plana çıkmış durumda. Slogan ise hazır, hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir kere deprem bölgesinde kullandı: “Hatay için hemen şimdi, deprem bölgesi için hemen şimdi, İstanbul için hemen şimdi.” Hedef yeniden yapılanma ve güvenli şehirleri “Hemen şimdi” sloganıyla tüm Türkiye’ye yaymak.

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