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Hande Fırat: Cumhur İttifakı’ndan sürpriz hamleler yolda

Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, "Cumhur İttifakı’ndan sürpriz hamleler yolda" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Hande Fırat'ın yazısı:

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile neredeyse bütün mesaisini deprem bölgesine ve çalışmalarına ayırdı.
Bir yandan da 14 Mayıs’taki seçimler için hassas bir çalışma yürütülüyor. Kulislerde konuşulan, üzerinde beyin fırtınası yapılan bilgileri şöyle paylaşabilirim:

- HÜDA-PAR’a belli bir kontenjan verilmesi gündemde.

- MHP’nin bu duruma hiçbir itirazı yok, MHP’deki genel hava da “Aslolan seçimi kazanmak” şeklinde.

- Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler sürüyor. Yakında bir uzlaşmaya varılması bekleniyor.

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Hande Fırat
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Hande Fırat: Cumhur İttifakı’ndan sürpriz hamleler yolda Hande Fırat: Cumhur İttifakı’ndan sürpriz hamleler yolda