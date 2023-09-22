Gezi isyanı, ders kitaplarına girmiş! Bunun yanlış olduğunu söyleyen herkese soruyorum! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı, 12. Sınıf dersleri arasında yer alan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinin kitabında, 2013 yılındaki gezi isyanının anlatımına da yer verilmesi üzerine bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu köşe yazısında ''Milli Eğitim Bakanlığı, 12. Sınıf dersleri arasında yer alan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinin kitabında, 2013 yılındaki gezi isyanının anlatımına da yer vermiş.. 2013 gezi isyanı, “Çok sayıda proje ile ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı yapılmış eylemler” olarak tanıtılmış. Eylemlerini yaptılar. Evlerine gittiler.. Ama biz, bu sivil direnişimi, rüyamızda, polis araçlarının tahrip edildiği olaylar olarak gördük ve şimdi de öyle mi tanıtmaya kalkışıyoruz? Polis panzerlerine, molotof atılmadı mı? Gezi isyanında tahrik edilerek sokağa çıkarılan ve ölümüne sebep olunulan 14 yaşındaki Berkin Elvan, Taksim’de elinde sapan ile, görüntülenmedi mi?'' dedi.

YALAN MI SÖYLÜYORUZ BİZ...

Hayal mi gördük biz.. “Ağaçların kesilmesini protesto ediyorlar”mış.. Peki ağaçların kesilmesi var mı yok mu, ayrı tartışma konusu da.. Ağaçların kesilmesini protesto etmek için, polis araçlarını kullanılmaz hale getirmeniz mi gerekiyordu?

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