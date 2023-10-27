Fehmi Koru bu bir kulis yazısıdır deyip duyurdu: Belki Gazze için toplanıp Cumhuriyeti kutlarlar

Gazeteci Fehmi Koru bu hafta 'Bu bir Kulis yazısıdır: Gazze mitingi Cumhuriyet mitingi haline dönüşse ne güzel olur…' başlıklı yazısında 'Millet İttifakı’nın, altı partiden oluşmasından hareketle ‘6’lı masa’ diye adlandırılmasına nazire olarak, sonunda Cumhur İttifakı da altı partili bir yapı halinde kamuoyu karşısına ‘Büyük Filistin Mitingi’ adı verilen bu toplantıyla çıkmış olacak…' ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de giriştiği katliamda 2 bin 900'dan fazlası çok 7 binden fazla kişi hayatını kaybederken, en az 940'ı çocuk olmak üzere bin 650 kişi de enkaz altında. 'Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını savunan bir mücahitler grubudur' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı İsrail ve destekçilerini rahatsız etti. İşte bu ortamda AK Parti yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenleyecek. Ancak gazeteci Fehmi Koru, mitingin son anda iptal edilebileceğinin konuşulduğunu yazdı. İşte Koru'nun yazısının ilgili bölümü...

GAZZE MİTİNGİNİN SON ANDA İPTAL EDİLMESİ

Bir dost grubuyla sohbet ederken, AK Parti yönetim kademelerini iyi tanıyan biri, Gazze mitinginin son anda iptal edilmesi ihtimalinden söz etti. Dostum, AK Parti namına, mitingin zamanlamasının yanlışlığını düşünerek değil, Gazze konusunun hassasiyeti yüzünden işin içine karıştırıcılar girebileceği endişesi duyuyordu.

MİTİNGDE PROVAKSYON İHTİMALİ...

Güvenlik işlerinden sorumlu olan devlet yetkililerinin, alınabilecek bütün tedbirlerin alınmasına rağmen, provokasyon ihtimalinin yine de söz konusu olabileceğini, miting kararı verenlere iletmiş olabileceğini düşünüyordu dostum.

BELKİ GAZZE İÇİN TOPLANIP CUMHURİYETİ KUTLARLAR

Olur mu? Bilemem. Bildiğim, dün akşam saatlerine kadar o ihtimalin geçerli olduğunu düşündürecek bir gelişme yaşanmadığı… İleri saatlerde kendisine bunu hatırlattığımda, bana, “Belki Gazze için topladıkları kitlelere Cumhuriyet’i de kutlatabilirler” cevabını verdi aynı dost. Sanmasam bile dostumun bu iyi niyetli yaklaşımı beni memnun etti.

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