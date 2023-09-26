Emekliye zam bilmecesini çözdü! Fazla bir şey beklemeyin... Fehmi Koru yeni sistemi yazdı

Memur zammı, 100. yıl ikramiyesi emekliye ara zam derken herkesin kafasında oluşan tablolar dolmaya başlamıştı. Her gün zam kulisi haberleri kafalardaki soru işaretlerinin artmasına da sebep olmuyor değil. Ve bu yüzden yazar Fehmi Koru, ekonomi yönetiminin uyguladığı yeni programa dikkat çekti.

"Zam denildiğinde her emeklinin kulağının hemen dikleştiğinden eminim. Ancak aranızda emekliler varsa -ki herhalde vardır- hepsine, hepimize bir uyarım var: Fazla bir şey beklemeyin; öyle sevindirik olmayı gerektiren bir maaş zammı yakın tarihte olamayacak…" diyen Koru, artık kamu çalışanlarının da artık iyileştirme göremeyeceğini iddia etti.

"Sıra emeklilere geldiğinde ipler Şimşek-Erkan ikilisinin eline geçmişti"

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ikilisine dikkat çeken Koru, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Daha açık yazayım: Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan ikilisi ekonominin yönetiminde dizginleri bir-iki hafta daha önce ellerine almış olsalardı, o arada beklenenin üzerinde zam alan işçi ve memurlar da emeklilerin akıbetine uğrayacaklardı.

Sıra emeklilere geldiğinde ipler Şimşek-Erkan ikilisinin eline geçmişti ve o yüzden emekli zammı sınırlı kaldı. Şimşek-Erkan ikilisinin emeklilere, işçi ve memurlara bir düşmanlığı yok; ancak onların uygulamaya koydukları sistemin var."

"Herkes daha az kazanacak"

Ekonomi yönetiminin uygulamaya koyduğu sistem devlet harcamalarını kısıtlamayı öngörüyor; bizde devletlular kendi harcamalarından fedakarlık edemedikleri için bedeli çalışanlar ödüyor…

Herkes daha az kazanacak, çalışanların eline daha az para geçecek ve bu sebeple de daha az tüketilecek; yeni sistem yalnızca faiz artırımına dayanmıyor, aynı zamanda tüketimi sınırlamayı getirecek tedbirler de yeni sistemin ayrılmaz parçası…

IMF programının aynısı

Tahmin etmişsinizdir; şu anda uygulanan ekonomik sistem İMF’nin geçmişte bizde ve halen pek çok başka ülkede şart koştuğu programın aynısı. Tek fark, İMF ile anlaşıp kemerlerini sıkan ülkeler, bunun karşılığında büyük miktarlarda kredi de kullanabiliyorlar; bizde ise, ‘İMF’ sözcüğü çirkinleştirildiği için onun kapısına gidilmiyor ve oradan kredi de gelmiyor…"

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