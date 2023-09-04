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Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu bu hafta Periniz Mahpeyker Yaman olayını kaleme aldı.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu bu hafta Periniz Mahpeyker Yaman olayını kaleme aldı. Peki nedir, “Periniz Mahpeyker Yaman olayı”? Baş döndüren başlıklarıyla işte yazının ayrıntıları...

“Bir CHP klasiği” dedim, “Periniz Mahpeyker Yaman olayı” dedim.

Nedir, “Periniz Mahpeyker Yaman olayı”?

CHP’nin özetidir..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun özetidir..

Tamamını veremeyeceğim.

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Kemal Kılıçadroğlu Ali Karahasanoğlu
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