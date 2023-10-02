Bu alçak yapılanmalar, öyle çaresiz kaldılar ki... Rahatsızlık vermeye devam! Ahmet Hakan yazdı

Ankara'da dün yaşanan İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı sonrasında saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. 'Planladıkları eylem, polisimizin özeni, dikkati ve sağduyusu sayesinde ellerinde patladı.' diyen Ahmet Hakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya için ise şu ifadeleri kullandı:

Sayın Ali Yerlikaya.

İçişleri Bakanlığı görevine geldiğiniz ilk günden beri...

- PKK ile kesintisiz mücadeleye devam ettiniz.

- FETÖ’ye karşı kararlılığı sürdürdünüz.

- Mafya ve çete elemanlarına göz açtırmadınız.

- Uyuşturucu tacirlerine aman vermediniz.

- Suç örgütlerini operasyon tiryakisi yaptınız.

- Düzensiz göçe karşı etkili önlemler aldınız.

İşte bu kararlılığınız nedeniyle terör örgütlerine, organize suç çetelerine, uyuşturucu baronlarına, çıkar odaklarına büyük rahatsızlık verdiniz.

Bu alçak yapılanmalar, öyle çaresiz kaldılar ki...

Hem ülkeye hem de sizin kararlılığınıza karşı güya şatafatlı bir terör eylemi planladılar.

TBMM’nin açılışının yapıldığı bir günde Türk polisini hedef alarak sözüm ona bir mesaj vermeye kalkıştılar.

Ama sonuçta avuçlarını yaladılar.

Sayın Ali Yerlikaya...

Size, tüm güvenlik teşkilatımıza ve ülkemize geçmiş olsun.

Bu sonuçsuz terör girişiminin ardından...

Terör örgütlerine, çetelere, mafyalara, terör yapılanmalarına, uyuşturucu baronlarına yönelik kararlılığınızın daha da artmasını bekliyoruz.

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