GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Bu alçak yapılanmalar, öyle çaresiz kaldılar ki... Rahatsızlık vermeye devam! Ahmet Hakan yazdı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu hafta 'Rahatsızlık vermeye devam Ali Yerlikaya' başlıklı yazısında dün Ankara'da yaşanan terör saldırısı ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kaleme aldı. 'İşte bu kararlılığınız nedeniyle terör örgütlerine, organize suç çetelerine, uyuşturucu baronlarına, çıkar odaklarına büyük rahatsızlık verdiniz.' ifadelerini kullandı.

Ankara'da dün yaşanan İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı sonrasında saldırı girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. 'Planladıkları eylem, polisimizin özeni, dikkati ve sağduyusu sayesinde ellerinde patladı.' diyen Ahmet Hakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya için ise şu ifadeleri kullandı:

Sayın Ali Yerlikaya.

İçişleri Bakanlığı görevine geldiğiniz ilk günden beri...

- PKK ile kesintisiz mücadeleye devam ettiniz.

- FETÖ’ye karşı kararlılığı sürdürdünüz.

- Mafya ve çete elemanlarına göz açtırmadınız.

- Uyuşturucu tacirlerine aman vermediniz.

- Suç örgütlerini operasyon tiryakisi yaptınız.

- Düzensiz göçe karşı etkili önlemler aldınız.

İşte bu kararlılığınız nedeniyle terör örgütlerine, organize suç çetelerine, uyuşturucu baronlarına, çıkar odaklarına büyük rahatsızlık verdiniz.

Bu alçak yapılanmalar, öyle çaresiz kaldılar ki...

Hem ülkeye hem de sizin kararlılığınıza karşı güya şatafatlı bir terör eylemi planladılar.

TBMM’nin açılışının yapıldığı bir günde Türk polisini hedef alarak sözüm ona bir mesaj vermeye kalkıştılar.

Ama sonuçta avuçlarını yaladılar.

Sayın Ali Yerlikaya...

Size, tüm güvenlik teşkilatımıza ve ülkemize geçmiş olsun.

Bu sonuçsuz terör girişiminin ardından...

Terör örgütlerine, çetelere, mafyalara, terör yapılanmalarına, uyuşturucu baronlarına yönelik kararlılığınızın daha da artmasını bekliyoruz.

Ahmet Hakan yazısının devamı için >>>

ahmet hakan ahmet hakan hürriyet ahmet hakan hürriyet gazetesi köşe yazıları ali yerlikaya
ÇOK OKUNAN HABERLER
Bu alçak yapılanmalar, öyle çaresiz kaldılar ki... Rahatsızlık vermeye devam! Ahmet Hakan yazdı Bu alçak yapılanmalar, öyle çaresiz kaldılar ki... Rahatsızlık vermeye devam! Ahmet Hakan yazdı
Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Değişimciler samimi değil'' Barış Yarkadaş yazdı Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Değişimciler samimi değil'' Barış Yarkadaş yazdı
SON HABERLER
Emekli zammında yeni formül ortaya çıktı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te Emekli zammında yeni formül ortaya çıktı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te
Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Değişimciler samimi değil'' Barış Yarkadaş yazdı Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Değişimciler samimi değil'' Barış Yarkadaş yazdı
Bu alçak yapılanmalar, öyle çaresiz kaldılar ki... Rahatsızlık vermeye devam! Ahmet Hakan yazdı Bu alçak yapılanmalar, öyle çaresiz kaldılar ki... Rahatsızlık vermeye devam! Ahmet Hakan yazdı
Rahatsızlık vermeye devam Ali Yerlikaya Rahatsızlık vermeye devam Ali Yerlikaya
Ankara’daki terör saldırısı ve Meclis’ten notlar Ankara’daki terör saldırısı ve Meclis’ten notlar
Türkiye’nin güney sınırlarında ‘Süpürme Harekâtı’ gündemde Türkiye’nin güney sınırlarında ‘Süpürme Harekâtı’ gündemde
Beşiktaş sorunlarını çözemiyor Beşiktaş sorunlarını çözemiyor
Bakan Uraloğlu sessiz ve derinden gelen o muazzam projeyi anlattı: Dünyanın gözü bu yolda Bakan Uraloğlu sessiz ve derinden gelen o muazzam projeyi anlattı: Dünyanın gözü bu yolda