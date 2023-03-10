Ali Sirmen: Onlar olmasaydı...

İşte Ali Sirmen'in yazısı:

Altılı masanın, ittifaka dönüşmesi ve ortak cumhurbaşkanı adayını açıklaması, sancılı ve bir o kadar da şanlı oldu.



3 Mart Cuma akşamı dağılmanın eşiğinden adım atanlar 6 Mart Pazartesi günü parlak bir beraberliğin örneğini sunuyorlardı.

Bu gidip gelmelerin sonunda Millet İttifakı, öncekinden de daha güçlüydü. Çünkü olaylar göstermişti ki Millet İttifakı’nı oluşturanlar birbirlerine mecburdular. A planları demokrasi için uzlaşmaydı, o tutmayıp B planına geçilse o da demokrasi için uzlaşma olacaktı.

Bütün Türkiye’de insanlar cuma akşamı büyük ümitlerinin üstüne titriyor, geri dönülmez noktaya ulaşılacak diye korkuyorlardı.

Proje, Cumhuriyetin kendinden sonraki en önemli projesiydi. Ona karşı tepkiler de büyük olacaktı. Nitekim Cumhuriyet kazanımlarını yok etmek isteyenlerin darbesi de büyük oldu. Ama halk bütün varlığı ve gücüyle bu darbeye karşı demokrasi hamlesini korudu, hem karşıtlarına karşı çıkarak hem de yandaşlarına ayar vererek...

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