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Ali Koç elini cebine atarak Erdoğan’a saygısızlık mı etti?

Ekranların sevilen yüzü Kübra Par bu haftaki yazsında. geçtiğimiz günlerde gündem olan Ali Koç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane çıkışı görüntüleri kaleme aldı. Par'ın dikkatini ise bakın ne çekti. İşte yazının ayrıntıları...

Ali Koç Erdoğan'a saygısızlık mı etti?

TV 100 yazarı Kübra Par, hastane çıkışında Ali Koç’un Erdoğan’ı uğurlarken bir cebini eline atarak rahat bir tavırla yürümesi sosyal medyada tartışma yaratan o fotoğrafı yorumladı. 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta ciddi bir tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’yı hastanede ziyaret etmiş.

Ziyaret esnasında Erdoğan’a Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da eşlik etmiş..."

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