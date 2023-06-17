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Ali Karahasanoğlu: CHP'lilerde hiç utanma kalmadı!

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "CHP'lilerde hiç utanma kalmadı!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Göçmen düşmanlığı ile ünlenen, Türk vatandaşına 1 TL’ye verilen suyu göçmenlere 2 TL’den satmayı maharet sanan Bolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçmenin iradesini etkilemek için, 14 mayıs öncesinde atıp tutuyordu..

“CHP’li belediyeler, halka hizmet yerine, ancak heykel yapıyor” eleştirilerinden bunalan Tanju Özcan, gerektiğinde rakiplerinin de heykelini dikebileceğini aktararak, 19 Nisan 2023 günü şu sözleri sarfetmişti:

 “Şeref sözü veriyorum.. Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim.”

Aslında amaç, Erdoğan’ın heykelini dikmek falan değil..

Seçmene, “imkanı yok kazanamaz. Boşuna Erdoğan’a oy vermeyin” demek..

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Ali Karahasanoğlu
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