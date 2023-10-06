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Ali Babacan İstanbul ve Ankara'dan aday çıkaracak! İsmail Saymaz yazdı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bu hafta 'Babacan: İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracağız' başlıklı yazısında DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile gündemi değerlendirdikleri görüşmenin ayrıntılarını kaleme aldı.

Ali Babacan İstanbul ve Ankara'dan aday çıkaracak! İsmail Saymaz yazdı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bu hafta, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın aralarında Saymaz'ın da bulunduğu bir gurp gazeteciyle bir araya gelip gündemi değerlendirmesini köşesine taşıdı. 

Gazetecilerle bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa, yeni kabine, yerel seçimler ve ittifak konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan'la olan sohbeti köşesine taşıyan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Babacan, hem genel merkez yönetiminin hem de teşkilatlarının aday çıkarma yönünde tutum aldığını vurguluyor. Bu tutum doğrultusunda, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, 81 şehirde aday göstereceklerini kaydediyor. Babacan, İstanbul için aklında bir adayın olduğunu söylüyor" diye yazdı.

Bugün yayımlanan "Babacan: İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracağız" başlıklı yazısında, "DEVA lideri, yeni Anayasa önerisine mesafeli olmakla birlikte kapısını tümüyle kapatmıyor. İşte İsmail Saymaz'ın yazısının bazı bölümleri: 

• Başkanlık Sistemi'ne, revize olsa sıcak bakar mısınız yoksa kesinlikle Parlamenter sistem mi dersiniz? 

Şu an Anayasa'ya uymayan bir yönetim var. Anayasa'ya uymayan yönetimin getirmeye çalıştığı Anayasa'ya uyabileceğine dair garanti yok. Samimiyet testinden geçmeleri gerekiyor. Anayasa'ya uymaları gerekiyor. Yoksa değişikliğin anlamı yok. Yarın ona da uymayacaklar, ne anladık? Gerçekten sivil anayasa mı, yoksa gündemi meşgul etmek için mi, test etmek lazım. 

• Altılı Masa yok artık, bu metinler ne olacak? 

Altılı Masa fiilen yok ama bitiren biz olmadık. Ve şu an hiçbir partide işbirliği iklimi yok. Kendi teşkilatımızla ve genel merkezimizle yaptığımız istişareler sonucu kendi adaylarımız ve ismimizle girmeye karar verdik. CHP listelerinden girmemizden sonra sistemimizde çok ciddi bir yorgunluk, yılgınlık var. Teşkilatlarda “Neden kendimizi gösteremedik” diyenler var. Güçlü teşkilatlarımızın olduğu bir sürü il “Niye bu kadar emek verdik” diye isyan ediyor. 

• Seçimlere bağımsız gireceğinizi söylüyorsunuz. Bu, büyük ihtimalle kaybettirecek. 

Yerel seçimde aday isimleri çok önemli. Adaylar fark oluşturuyor. İkincisi, biz kazanmak için giriyoruz ama kime kaybettirdiğimiz, hangi partinin tabanından oy geleceği değişebilir. 

• İstanbul, Ankara ve İzmir için aklınızda aday var mı? 

Aklımda aday var ama benden başkası bilmiyor. Genel merkezimizin komisyonları görüşme yapacak, karar verilecek. 

ismail saymaz ali babacan ankara istanbul Yerel seçim
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