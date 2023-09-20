Ahmet Hakan New York izlenimlerini yazdı 1000 dolar bayıldığı oteli beğenmedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ABD'ye giden gazeteciler arasında yer alan Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, New York izlenimlerini aktarırken yazısında en çok dikkat çeken ise 1000 dolar bayıldığı otelde doğru düzgün bir hizmet alamamaktan yakınması ve ABD seyahatinde ABD karşıtı içerikli kitap okuması oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de. Erdoğan'la birlikte giden gazetecilerden Ahmet Hakan'ın yazısının bazı bölümleri:

Az kaldı 'Milli Demokratik Devrim'ci...

- Uçakta Doğu Perinçek’in hayatını anlattığı “ADIM DOĞU” kitabı vardı elimde. Baştan sona ABD karşıtlığı üzerine bina edilmiş bir hayatı, ABD yolunda okumak. Planlı bir ironi oldu yani. Kitap bitti. O kadar etkilendim ki az kalsın “Milli Demokratik Devrim” taraftarı olacaktım.

'Yağmur'cu Ahmet Hakan'a 'pis bir şaka'

- New York’ta sonbahar. Yağmur da var. İnceden üşüyorum. Benim gibi bir yağmur âşığı için bulunmaz nimet yani. Fakat mutlu değilim. Çünkü yağmur çok istikrarsız yağıyor, pis bir şaka yapar gibi. Üstelik üzerimde takım elbise var. Üstelik şemsiyem yok. Üstelik bir etkinlikten başka bir etkinliğe giderken yakalıyor beni yağmur. Bilmem anlatabildim mi neden mutlu olamadığımı.

1000 dolar bayıldığım otelden...

- Bu gökdelenlerin fotoğrafını ben çektim. Bin dolar bayılıp asla doğru dürüst hizmet alamadığım otelin 34’üncü katının penceresinden. Gökdelen, normalde antipatik bir yapıdır. Fakat New York’ta hiç de antipatik gelmiyor insana. Düzensiz dağılımdan çıkan bir estetik. Böyle bir şey olmuş. Ya da bana öyle geliyor. Bilemiyorum artık.

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