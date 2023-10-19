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Aferin! Ne de güzel bombaladın hastaneyi! Elindeki kan hiç eksilmesin... Ahmet Hakan o fotoğraf karesini böyle yorumladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu hafta 'Ölü bebeklerle yapılan bir basın toplantısının fotoğrafı' başlıklı yazısında İsrail'in Gazze'ye yaptığı hastane saldırısı sonrası bir araya gelen ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netenyahu'nun kucaklaşma görüntüsünü köşesine taşıdı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısı tm dünyada geniş yankı uyandırdı. Saldırıda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı. 

İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı yaşandı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'e gelen ABD Başkanı'nı sarılarak karşıladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan köşe yazısında ''Hastane bombalamasının hemen ardından Netanyahu’yu hararetle kucaklayan Biden... Galiba Netanyahu’ya şunları söylemek istiyor: Aferin! Ne de güzel bombaladın hastaneyi. Valla bravo! Tam İsrail’e geldiğim gün bana şahane bir sürpriz yaptın. Devam aslanım, devam koçum, hastane yetmez, okul da bombala. Çoluk çocuk, bebek falan dinleme. Bombala. Arkandayız. Elindeki kan hiç eksilmesin. Hiç durma. Daha fazla kan dök'' dedi. İşte Hakan'ın yazısının bazı bölümleri: 

NE VAR BU FOTOĞRAF KARESİNDE

- Bombalanan hastanede ölü bebeklerle birlikte yapılan basın toplantısı var.

- Hastane yetkililerinin yaşadıkları eşi benzeri görülmemiş çaresizlik var.

- Kürsünün önünde çömelmiş iki gencin kucaklarına dikkat! Bebek ölüleri var.

- Beyaz çarşafların arasından fırlayan çocuk cenazeleri var.

- Bakmaya bile dayanılmayacak türde bir büyük trajedi var.

- Trajedi kelimesinin bile anlatmaya yetmediği boyutta bir olay var.

Ahmet Hakan yazısının devamı için >>>

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