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Abdulkadir Selvi: Ekonomi nereye gidiyor, faiz artırımı olacak mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekonomi nereye gidiyor, faiz artırımı olacak mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı:

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Azerbaycan gezisi dönüşünde ekonomi yönetimiyle ilgili olarak, “Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik” demişti.
Erdoğan’ın ekonomi yönetimine verdiği bu güçlü destek, piyasalar açısından bir gösterge oldu. Mehmet Şimşek ile yeni ekonomi yönetiminin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam desteğinin olduğu anlaşıldı.

YUMUŞAK GEÇİŞ

Ekonominin yüzde 50’si güvendir, denilir. Uluslararası piyasalar da bu mesajı almış olmalı ki yabancı yatırımcılar Türkiye’ye gelerek görüşmeler yapmaya başladılar. Ayrıca ekonomi programı açıklandıktan sonra Mehmet Şimşek yurtdışında yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek. Ama bu daha başlangıç. Şimşek göreve başlarken, “zaman ve sabır” telkin etmişti. Haklı. Önünde 5 yıl genel seçim olmadan ülkeyi yönetecek olan bir iktidar var. Tuğla üstüne tuğla konulacak. Yeni ekonomi yönetiminin, yumuşak bir geçişten yana olduğu ifade ediliyor.

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Abdulkadir Selvi
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