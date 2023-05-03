Ziraat, Vakıf, Halkbank emekliye para vanalarını açtı! Cumhurbaşkanı onaylı verilecek

Emekli maaşlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak 2 bin TL zam geldiğini müjdelemiş ve minimum emeklinin 7 bin 500 TL alacağını belirtmişti. Bunun arkasından emekliler zamlı Ramazan Bayramı ikramiyelerini de 2 bin TL olarak aldı. Ancak emekliler için bunlarla kalmadı. EYT yürürlüğe girdi ve şu an Meclis’te ikinci emeklilik reformu neticelendirilmeye çalışılıyor.



Emekli vatandaşlara müjdeler bunlarla kalmıyor. Devletin bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığı ile maddi anlamda güçlük yaşayan emekliler faizsiz nakit çekebiliyor. Ayrıca emekli maaşlarını kamu bankalarından alanlar hem promosyon anlamında hem de kampanyalar noktasında ayrıcalık yaşıyor. Peki, kamu bankaları promosyonu ne kadar? Halkbank promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? Vakıfbank emekli promosyon miktarı ne kadar? İşte ayrıntılar...



KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?



Son olarak imzalanan ve yürürlüğe giren minimum emekli tutarı 7 bin 500 TL olduğu için Ziraat Bankası emekli promosyonuna buna göre bakmak gerek. Henüz emekli promosyonunu almayanlar ile EYT’liler 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasındaki maaşını Ziraat Bankası’ndan çekmeyi tercih etmişse alacakları nakit promosyon tutarı 4 bin 500 TL’dir.



Eğer 10 bin TL üzeri olan emekli maaşlarını Ziraat Bankası’ndan çekmeyi tercih ederlerse emekli promosyonu 5 bin TL olmaktadır.



Diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank için de emekli promosyon miktarları aynı şekilde ödenmektedir. Emekli promosyon ödemesinin yanı sıra devletin bankaları olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emeklilere tüm kredi ihtiyaçlarında özel imkanlar sunmaktadırlar.



EMEKLİLERE FAİZSİZ NAKİT DESTEĞİ



Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ya da Vakıfbank’a maaşını taşıyan emekliler ayrıca faizsiz nakit desteği, düşük faizli konut kredisi ve taşıt kredisi, düşük faizli yüksek limitli ihtiyaç kredilerinden de faydalanabilmektedir.

Emekliye özel kredi seçenekleri kamu bankalarında özel kampanyalar çerçevesinde hazırlanmaktadır. En iyi başvuru yöntemi ise şubeye giderek emeklilerin kendilerine özel konut, taşıt, faizsiz nakit çekimi, ihtiyaç kredileri hakkında detaylı bilgi alarak başvuru yapmaları olacaktır.