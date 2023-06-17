Ziraat Bankası duyurdu! Konut kredisi faiz oranları çakıldı

Kamu ve özel bankalar, konut kredisi taleplerini karşılamak amacıyla harekete geçti. Özellikle bu zorlu dönemde uygun fiyatlı bir ev bulma arayışında olan milyonlarca vatandaş için konut kredisi fırsatları sunulmaya başlandı.

Konut fiyatlarının hızla yükselmesi ve nakit ihtiyacının artmasıyla birlikte, konut almak isteyen vatandaşlara umut veren kredi seçenekleri ortaya çıktı. Kamu ve özel bankaların belirlediği kredi faiz oranları ve miktarlarıyla ilgili detaylar da belli oldu.

Ziraat Bankası, konut kredisi başvurusunda bulunmak isteyen herkese %1.36 faiz oranıyla 10 yıl vadeli 1 milyon TL'lik bir kredi imkanı sunuyor. Bu haber, milyonlarca vatandaşı mutlu etti. Kamu bankaları ve özel bankalar da 1 milyon TL'ye kadar konut kredisi vereceklerini duyurdular. Bankalar arasında faiz oranları ve vade süreleri farklılık gösteriyor. Vatandaşlar, kendileri için en uygun seçeneği belirlemek adına detaylı bir araştırma yapıyorlar.

Kamu bankaları arasında öne çıkan Halkbank, %1.29 faiz oranıyla konut kredisi imkanı sunuyor. 1 milyon TL'lik kredi için 120 ay vade seçeneği sunan Halkbank, aylık ödemelerin yaklaşık olarak 16 bin TL civarında olacağını belirtiyor.

Ziraat Bankası ise konut kredilerinde önde gelen kamu bankaları arasında yer alıyor. 120 ay vadeli ve %1.36 faiz oranıyla Ziraat Bankası, aylık taksitleri yaklaşık olarak 17 bin TL civarında olan bir konut kredisi sunuyor.

Özel bankalar da konut almak isteyen vatandaşlara kredi imkanı sağlıyor. Ancak özel bankaların faiz oranları, kamu bankalarına kıyasla daha yüksek seviyede bulunuyor. Örneğin, QNB Finansbank %2.24 faiz oranıyla konut kredisi verirken, Akbank ise %2.9 faiz oranıyla hizmet veriyor. Her iki banka da 1 milyon TL'lik kredi ve 120 ay vade seçeneği sunuyor. QNB Finansbank'tan kredi kullanacak olanlar, aylık ödemelerin yaklaşık olarak 24 bin TL olacağını görebilirken, Akbank'tan kredi kullananlar aylık ödemelerin yaklaşık olarak 30 bin TL olması bekleniyor.