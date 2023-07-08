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Zamlı engelli ve yaşlı maaşları açıklandı! Yeni Bakan Twitter’den açıkladı

Engelli maaşı ve yaşlı maaşı ne kadar oldu? Emekli ve memur maaş zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri de arttı. Yeni Bakan Twitter hesabından 2023 zamlı engelli ve yaşlılık aylığı miktarlarını açıkladı.

Zamlı engelli ve yaşlı maaşları açıklandı! Yeni Bakan Twitter’den açıkladı

Bakan Göktaş, temmuz ayında memur maaş katsayısında gerçekleştirilen yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemeler hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, herkesi geride bırakmayan bir toplum vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Göktaş, düşük gelirli bireyler ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik destek sağlamak amacıyla uygulanan sosyal hizmet modellerinin önemine dikkat çekti.

Bakan Göktaş, dezavantajlı durumda olan bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleriyle desteklediklerini belirtti. Aynı zamanda, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonucunda sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını da ifade etti.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre, temmuz ayındaki maaş katsayısı düzenlemesiyle birlikte sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığı ve dezavantajlı durumda olan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik desteklerin sürdürüldüğü görülüyor. Hükümetin, sosyal refahı artırmak ve toplumun her kesimine adil bir şekilde hizmet sunmak için sosyal yardım alanında önemli adımlar attığı anlaşılıyor.

ZAMLI SOSYAL YARDIMLAR NE KADAR OLDU?

Yapılan açıklamadan sonra yaşlı aylığı 1.997 TL’den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL’den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2.392 TL’den 2.811 TL'ye yükseltilmiş oldu.

Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen kişiler e-Devlet üzerinden veya ilgili devlet kurumuna giderek başvuru yapabilirler.

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