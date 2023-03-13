Yüksek maaş almak isteyenlere müjde! KPSS’siz devlet memuru alınacak, başvuru için acele edin

İş arayan milyonlarca Üniversite mezununa Devlet kadrosu açıldı. KPSS şartı olmadan devlet memuru alımı yapılacak. İş arayanlar başvuru yapmak için geç kalmayın. ASELSAN’dan KPSS şartsız devlet memuru ilanı yayınlanırken yüksek maaş ödemesi yapılacağı da açıklandı. Peki, Aselsan memur alımı başvuru şartları neler? Aselsan memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

ASELSAN iş ilanları yayınlandı. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen üniversite mezunları için yüksek maaş ödemesi yapılacak. Üstelik Aselsan memur alımı KPSS şartı olmadan gerçekleşecek. Peki, kimler başvuru yapabilir? Aselsan memur alımı ne zaman yapılacak? Aselsan personel alımı detayları ve başvuru tarihleri haberimizde…

ASELSAN PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI

Devlet memuru olmak isteyen milyonlarca üniversite mezunu gence Müjdeli Haber ASELSAN’dan geldi. Aselsan yeni iş ilanları yayınlandı. Tam 17 Farklı kadro için alım gerçekleştirilecek. Aselsan memur alımı kapsamında elektrik mühendisi, makine mühendisi, proje yöneticisi, uygulama yazılımları mühendisi gibi çok sayıda mühendis alımı gerçekleşecek. Ayrıca ASELSAN'ın halkla ilişkiler ve lojistik alanında da alım yapacağı öğrenildi.

KPSS ŞARTI ARANMIYOR

Aselsan memur personel alımı için KPSS şartı da aranmıyor. KPSS'siz personel alımı yapacak olan devlet kurumu, başvuruları Kendi resmi internet sitesi üzerinden kabul ediyor. Hemen ASELSAN'ın internet sitesinden kariyer bölümüne girerek Burada bulunan başvuru formunu ve şartları inceleyip başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz. Aselsan memur personel alımı başvuruları 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sonrası mülakat tarihleri yine kurum tarafından açıklanacak.