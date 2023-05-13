Yüksek emekli maaşı müjdesi! Dilekçesini bu tarihte verenler yaşadı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT düzenlemesi ile erken emekli olacak olanları uyardı. 1 Temmuz'dan önce emekli olacak vatandaşlar, kıdem tazminatlarından dolayı büyük bir kayba uğrayacaklarını belirtti.

BU DETAY ÇOK ÖNEMLİ

Erdursun, "Kıdem Tazminatı tavanı 30.06.2023’e kadar 19.982₺’dir. 1 Temmuz'da kıdem tazminatı tavanı artacak. Emeklilik için kıdem tazminatı farkını dikkate alarak emeklilik tarihinizi belirleyin" ifadelerini kullandı.

Bu durum, emeklilik başvurusu yapacak olan vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli bir detay. Eğer emeklilik başvuruları 1 Temmuz'dan önce yapılırsa, kıdem tazminatı farkından dolayı binlerce lira kaybedilebilir. Bu nedenle, erken emeklilik düşünen vatandaşların, emeklilik başvurularını 1 Temmuz'dan sonraya ertelemeleri tavsiye ediliyor.

Kıdem tazminatı, işten ayrılırken çalışanlara ödenen bir tazminat türüdür. Çalışma süresi boyunca kazanılan haklar, kıdem tazminatı olarak çalışanlara ödenir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında, çalışılan süre ve alınan ücret dikkate alınır. Bu nedenle, kıdem tazminatı tavanının artması, emekli olacak olan vatandaşlar için önemli bir fırsat olabilir. Bu fırsatı kaçırmamak için, emeklilik başvurularını 1 Temmuz'dan sonraya ertelemek önemli.