Ve açıklama geldi! İşçi maaşları netleşti rekor zam yapıldı

Herkesin merakla beklediği 700.000 kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi ile ilgili yeni gelişmeler var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de son dakika açıklamaları geldi. Bakan Bilgin 700.000 kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı için cuma gününü işaret ederken bir uzlaşmaya yaklaşıldığını söyledi. Artık kamu işçileri için zam pazarlığının çözüm noktasına geldiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamanın Cuma günü yapılacağını dile getirdi. Cuma günü sendikalar ve hükümet yeniden bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerlerinde sendikal örgütlenmeyi, kayıtlı istihdamı, devlete olan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyi teşvik etmek için Beyaz Bayrak uygulaması başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, törende gerçekleştirdiği konuşmada, kamudaki 700 bin dolayında kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Bilgin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız” ifadelerini kullanarak net tarih verdi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; emeğin verimliliğinin en önemli şartının sosyal barış olduğunu, bunu sağlayan unsurlardan bir tanesinin toplu iş sözleşmesi mekanizmasının fonksiyonelliği olduğunu kaydeden Bilgin, “Toplu iş sözleşme düzeni demokratik sistemlerin en önemli kurumudur ve Türkiye bunu uzun yıllardır tecrübe ediyor. Antidemokratik dönemler hariç bunu başarıyla uygulayan bir ülkeyiz ve bunu sürdürmekte kararlıyız" dedi.

Uzun zamandır işçi ve işveren kesimiyle Beyaz Bayrak uygulamasını hayata geçirme idealleri olduğunu belirten Bilgin, "Bu, 10 yılı aşkın süredir konuştuğumuz bir şeydi. Bunu uygulamak bize nasip oldu. Beyaz Bayrak 'düzgün iş' diyor. İşveren, 'ben işimi düzgün yapıyorum' diyor. Bu iddia fevkalade önemli ve değerli. Ben bütün işletmelerin bu iddiaya sahip çıkmasını istiyorum. Biz bakanlık olarak düzgün işletmelerle yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

1 PUAN İNDİRİM

Bakan Bilgin, Beyaz Bayrak’lı işyerlerine sosyal güvenlik priminde 1 puan indirim yapılacağını açıkladı. Prim indirimi, işçi başına aylık 100 TL ile 750 TL arasında olabilecek.

Bilgin, verilecek teşviklere ilişkin şöyle konuştu:

"İŞKUR projelerinden öncelikle onlar faydalanacak. Hem üretim sürecine katılım projesinde hem işbaşı eğitim programlarından Beyaz Bayraklı işletmeler öncelikle yararlanacak. Bunun dışında ihracatçı firmalarımız, ihracat sürecindeki bütün prosedürleri aşmada bir adım önde olacak. Beyaz Bayrak ile birlikte vereceğimiz sertifika kendilerini devlet işlemlerinde bir adım öne geçirecek. Daha önemlisi sosyal güvenlik destek primine ilave 1 puan vereceğiz. Emekçilerimiz örgütlüyse, o iş yerinde toplu iş sözleşmesi mekanizması işliyorsa, işletmelerimiz düzgün iş yapıyorsa onların yanındayız. Türk devleti sosyal bir devlettir. Emekçilerin hukukunu savunmak, düzgün iş yapan işletmelerin hukukunu savunmak da sosyal devletin Çalışma Bakanının görevidir.”

'11 BİN LİRA VERMEK ADİL DEĞİL'

TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da gerçekleştirdiği konuşmada, temiz ve güvenilir plajlara Mavi Bayrak asıldığını vurgulayarak, sendikal örgütlülüğe sahip ve devlete karşı yükümlülüklerini yerine getiren işletmelere ise artık Beyaz Bayrak verileceğini söyledi.

Türkiye'de sendikalı işçi oranının yüzde 14 civarında olmasından yakınan Atalay, bu oranın Türkiye'ye yakışmadığını vurguladı.

Beyaz Bayrak uygulamasının hayata geçmesinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) önemli katkısı olduğunu belirten Atalay, şöyle dedi:

"Beyaz Bayrak uygulaması o kadar önemli ki örgütlenmeden korkmamak lazım. Şimdi kamu sözleşmeleri gündemde. Bu sözleşme kapsamındaki işçi 150 metre yüksekte elektrik direğinde çalışıyor. Bir işçimiz can verdi, diğeri komada. Bu insanlara 10 bin lira, 11 bin lira vermek adil değil, doğru değil. Yoksa verme ama varsa bu insanlara nefes aldıracak ücretler vermek lazım."

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da Beyaz Bayrak uygulamasını işverenler olarak uzun yıllardır savunduklarını belirterek, “Bu işçi, işveren ve kamunun ortak akıl ve mutabakatıyla hayata geçti. Zaten, üçlü mutabakat olunca ortaya iyi bir sonuç çıkıyor" dedi.

Sadece cezalandırma değil doğru işverenlerin de ödüllendirilmesi gerektiği anlayışıyla Beyaz Bayrak uygulamasının hayata geçirildiğini kaydeden Akkol, şöyle konuştu:

“Topluma örnek bir işletmedeki dört temel unsurun altını çizmek istiyorum. Bunlardan birincisi; temiz sicil sahibi örnek bir işletme olmak, sosyal güvenlik yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmek. İkincisi; vergisini tam ve zamanında veren bir işletme olmak. Üçüncüsü; örgütlülüğü desteklemek. Dördüncüsü; iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere çalışma arkadaşlarımıza dokunmak.”

20 İŞLETMEYE BEYAZ BAYRAK VERİLDİ

İlk yıl kriterleri yerine getiren 20 işletmeye Beyaz Bayrak sertifikası verildi. Beyaz Bayrak alan işletmeler şöyle:

Ford Otomotiv, Tat Gıda, Kordsa Teknik Tekstil. Alarko Carrier, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, NG Kütahya Seramik Porselen Turizm AŞ, SOCAR Türkiye, Siemens, Bosch, Kale Radyatör, İstikbal Mobilya, Tetra Pak Paketleme, Borusan Mannesmann Boru, Pınar Süt, TÜPRAŞ, Vakko, Kolin İnşaat, Sanko Tekstil, Sarkuysan Elektrolitik ve Oyak Çimento.