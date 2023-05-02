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Tüp fiyatlarına dev indirim! Vatandaşın yüzü gülecek: Aygaz, Milangaz, İpragaz, Bizimgaz güncel tüp fiyatları

Tüp fiyatlarının artışını ardından vatandaşın yüzünü güldürecek indirim geldi. Mutfak tüpü kullananlar yaşadı. Tüp fiyatları düşüyor. İşte Aygaz, Milangaz, İpragaz, Bizimgaz güncel tüp fiyatları…

Tüp fiyatlarına dev indirim! Vatandaşın yüzü gülecek: Aygaz, Milangaz, İpragaz, Bizimgaz güncel tüp fiyatları

Tüp fiyatlarına zam haberleri sonrasında bu defa indirim müjdesi geldi. Evinde mutfak tüpü kullananları sevindirecek gelişme az önce duyuruldu. Tüp fiyatlarına dev indirim yolda. Son dönemlerde sık sık zam haberleri ile gündem olan mutfak tüpü fiyatları bu defa düşüyor. Vatandaşlar bu haberle resmen sevinçten havalara uçacak. Peki, tüp fiyatları ne kadar oldu? 2 Mayıs 2023 Aygaz, Milangaz, İpragaz, Bizimgaz güncel tüp fiyatları ve detaylar haberimizde…

Tüp fiyatlarına yapılan zamlar vatandaşın yüzünü düşürürken Nisan ayında peş peşe gelen indirim haberleri herkesi sevinçten havalara uçuruyor. Yapılan son indirimler ile birlikte mutfak tüpü fiyatları 370 TL'den 350 TL'ye kadar geriledi. Birçok farklı marka farklı fiyatlardan satışa sunduğu tüp fiyatları ile farklı kampanyaları da müşterilere sunuyor. İşte güncel tüp fiyatları…

AYGAZ TÜP FİYATLARI

Aygaz 12 kg tombul tüpün satış fiyatı 355 TL

Aygaz 12 kg mini valfli uzun ev tüpünün satış fiyatı 350 TL

Aygaz maksi tombul tüpün satış fiyatı 375 TL

Aygaz mini tüpün satış fiyatı 77 TL

Aygaz 24 kg forklift tüpün satış fiyatı 742 TL

MİLANGAZ TÜP FİYATLARI

Milangaz 2 kg küçük piknik tüpünün satış fiyatı 70 TL

Milangaz 12 kg uzun vanalı ev tüpünün satış fiyatı 361,50 TL

Milangaz 12 kg tombul siboplu ev tüpünün satış fiyatı 361,50 TL

Milangaz 24 kg ticari tüpün satış fiyatı 720 TL

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

İpragaz 2 kg küçük piknik tüpünün satış fiyatı 68 TL

İpragaz 12 kg klasik ev tüpünün satış fiyatı 340 TL

İpragaz 24 kg ticari tüpün satış 687 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpünün satış fiyatı 1.275 TL

İpragaz propan tüpün satış fiyatı 1.361 TL

BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg piknik tüpünün satış fiyatı 68 TL

Bizimgaz 24 kg ticari tüpün satış fiyatı 687 TL

Bizimgaz 12 kg ev tüpünün satış fiyatı 40 TL

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpünün satış fiyatı 1.275 TL

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpünün (propan) satış fiyatı 1.361 TL

Not: Fiyatlar il, ilçe ve bayilere göre değişiklik göstermektedir.

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