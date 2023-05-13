TC kimlik NO'ya göre 4336 TL hesaplara yattı! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Az önce açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuru yapıldı. Hesaplarınızı kontrol edin, 4336 TL ödeme hesaplara aktarıldı. Evde bakım maaşı, aile Bakanlığı tarafından yayınlanan iller üzerinden 15 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak nokta bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesinin açıklandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilen ödemelerde hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, başvuran kişilere 4.336 TL nakit yardımı yapacak. Ödemeler, kimlik numaralarına göre hesaplara yatırılmaya başlandı. Başvuru detayları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

BAŞVURU DETAYLARI PAYLAŞILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik nakdi yardım ödemeleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son açıklama kapsamında, başvuru yapan her bir kişiye 4.336 TL ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Bu nakdi yardım programı, tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle maddi ve psikolojik kayıp yaşayan kişilere destek olmak amacıyla oluşturulmuştur.

E-DEVLET’TEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

Başvuru yapmak isteyenler, e-devlet sistemi ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru işlemleri oldukça basit ve hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Ödemeler, kimlik numaralarına göre hesaplara yatırılmaya başlandı ve başvurular devam ediyor.

Vatandaşlar tarafından bu nakdi yardım programı ile ilgili yoğun bir ilgi var. Bu nedenle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için herhangi bir ek şart aramadan, hızlı ve kolay bir başvuru süreci sunmaktadır. Bu sayede ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar, nakdi yardım ödemelerinden faydalanarak yaşamlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilirler.

NAKDİ YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mayıs ayında da nakdi yardım ödemelerine devam ediyor. Nakdi yardım ödemeleri için başvurular e-devlet sistemi veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubeleri aracılığıyla yapılabilir. Bakanlık son açıklamasında, başvuru yapacaklara 4.336 TL ödeme yapılacağını belirtti. Bu ödemeler, tüberküloz ve SSPE hastalığı gibi sağlık sorunları nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalara yönelik bir nakdi yardım programıdır. Başvuru yapmak isteyenler, kendilerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubesine başvurarak gerekli bilgileri alabilirler.