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SSK ve Bağ-kur girişi 1999 ila 2008 arası olanlara duyuru geldi: Emeklilik yaşı öne çekildi

Erken emeklilik bekleyenlere bayram havası ettirecek Müjde geldi. SSK ve bağ-kur sigorta girişi 1999-2008 arası olanlar sevinçten havalara uçacak. Hem emeklilik yaşı düştü hem de prim gün sayısı azaldı.

SSK ve Bağ-kur girişi 1999 ila 2008 arası olanlara duyuru geldi: Emeklilik yaşı öne çekildi

SGK'nın açıkladığı EYT tablosuna göre, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe giren kişiler, primlerini ve sigortalılık sürelerini tamamladıkları anda yaş şartı aranmadan erken emeklilik hakkına sahip olacaklar. İşte haberin ayrıntıları...

EMEKLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Türkiye'de emeklilik şartları, yıllar içinde yapılan yasal düzenlemelerle birlikte sürekli değişim göstermiştir. 8 Eylül 1999'dan önceki dönemde, emeklilik için sadece prim günü ve hizmet yılı şartları aranmaktaydı ve yaş şartı bulunmuyordu. Ancak 8 Eylül 1999'dan sonra yapılan düzenlemeyle birlikte, emeklilik için aranan kriterlere yaş şartı da eklenmiştir. Bu nedenle, milyonlarca çalışan yaş şartı nedeniyle emeklilik hakkını kaybetmiştir.

AK Parti tarafından sunulan kanun teklifi ile emeklilik sistemi ve şartları iki ana kategoriye ayrılmıştır: 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası. Bu sayede, emeklilik için aranan şartlar ve yaş sınırları farklılaştırılmıştır. Örneğin, 8 Eylül 1999 öncesi ilk işe giriş tarihi olan kişiler, prim günü ve hizmet yılı şartını yerine getirdikleri anda yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkını elde edebileceklerdir. Ancak 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler için, emeklilik için belirlenen yaş sınırları kadınlarda 58, erkeklerde 60'tır. Ayrıca, işe giriş tarihi ne kadar geç ise emeklilik yaş sınırı da o kadar yüksektir.

Emeklilik için aranan diğer önemli kriterlerden biri de prim günü sayısıdır. Çalışanlar, emeklilik hakkını tam olarak kazanabilmek için belirlenen prim günü sayısını da tamamlamalıdır. Örneğin, 8 Eylül 1999 sonrası işe girenlerin emekli olabilmeleri için 7200 prim günü ve 25 yıl hizmet süresi şartı aranmaktadır.

Tüm bu faktörlerin yanı sıra, kademeli emeklilik tablosu da emeklilik yaşını belirlemek için önemli bir kriterdir. İlk işe giriş tarihine göre belirlenen kademeli emeklilik tablosu, çalışanların ne zaman emekli olabileceklerini göstermektedir. Buna göre, işe giriş tarihi ne kadar önce ise emeklilik yaşı da o kadar düşüktür.

EMEKLİLİK TABLOSU YAYINLANDI

Türkiye'de emeklilik yaşı, ilk işe giriş tarihine ve prim günü sayısına göre belirlenir. İlk işe giriş tarihi ne kadar geç ise emeklilik yaşı da o kadar yüksek olur. 2008 yılından sonra işe başlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilirler. Öncesinde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 7000-7200 prim günü şartları aranıyordu. Bu kademeli emeklilik tablosu, çalışanların emeklilik yaşını belirlemek için önemli bir kriterdir. Prim günü sayısı da emeklilik hakkının kazanılması için önemli bir faktördür.

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