SSK ve Bağ-Kur emeklisine bu sabah MÜJDE verildi! Maaşa ek 7500 - 9500 TL arası ikramiye

Bugün emeklilere sevindirici bir haber duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ING Bankası aracılığıyla emekli maaşını taşıyanlar, maaş tutarına bağlı olarak ek koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatı elde edecekler. Ayrıca, otomatik fatura talimatı veren emekliler, ek nakit promosyondan da yararlanarak toplamda 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilecekler. Bu müjde, yeni emekliler ve emeklilikte yaşa takılanlar için de geçerli olacak.

Açıklamada, 10.000 TL’nin altında maaş alan emeklilere 7.650 TL nakit promosyon ve 1.500 TL puan verileceği belirtiliyor.

Emeklilere yönelik bu ek ödeme haberi büyük ilgi görmeye başladı. Promosyondan faydalanmak isteyenler için herhangi bir ürün koşulu bulunmadığı vurgulanıyor.

Başvurular için son tarih ise 31 Temmuz olarak belirlendi. Promosyon taahhütnamesinin imzalanmasının ardından; bir aylık net geliri 3.500 TL’ye kadar olanlara 5.100 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 5.950 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 7.650 TL, 10.000 TL’nin üzerinde olanlara ise 8.500 TL nakit promosyon ödenecek.

ING BANK’TAN DEV ÖDEME

Promosyon başvuruları ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Birden fazla emekli maaşı alanlara ise maaş tutarları toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi yapılacak.

Nakit promosyon ödemesi, 3 yıl boyunca peşin olarak gerçekleştirilecek ve taahhüt süresinin başlangıç tarihi olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih kabul edilecek.

Bu güzel müjdeyle birlikte emeklilere ek ödeme imkanı sunulurken, ING Bankası diğer hizmetlerini sonlandırma ya da koşullarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.