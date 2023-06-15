SSK ve BAĞ-KUR emeklisi bayram ikramiyesi SON DAKİKA: Takvim belli oldu, zamlı ödenecek

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ile birlikte memur ve emeklisi ve EYT emeklisi vatandaşlar da zamlı bayram ikramiyesi ve Haziran ayı emekli maaşları için ödeme tarihlerini yakından takip ediyor. Merakla beklenen o tarihler ve takvim nihayet belli oldu. Emekliye yapılacak ödemelere ilişkin açıklama bugün geldi. Peki, zamlı bayram ikramiyesi ve emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekliye son dakika müjdeleri ve detaylar haberimizde...

Son dakika haberleri... Emekli maaşı ve Kurban bayram ikramiyesi erkenden hesaplara yatacak. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın ikinci kabine toplantısında ekonomi ağırlıklı bir gündem oldu. 1,5 milyonu aşkın maaşı bağlanan EYT'li ile beraber Türkiye'de emekli sayısı 16 milyon civarında oldu. Kabine toplantısında emekli bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme takvimi masaya geldi. Peki emekli maaşı ve 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi kaç lira olacak? İşte emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için planlanan takvim ve tutarlar...

Son dakika haberi... Haziran 2023 emekli maaşları ve bayram ikramiyesi 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi tüm emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Yeni dönemin 2. kabine toplantısında bu konu da gündeme gelecek. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Türkiye Yüzyılı'nın 2. kabine toplantısı bir hafta sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının ana gündemi yine ekonomi oldu. Ağustos ayına kadar kabine toplantılarının ana gündemi ekonomi politikaları ve maaş düzenlemeleri olacak. Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi konusu de masada olacak.

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı 2. Kabine Toplantısı sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz."

Başkan Erdoğan geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında da emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için erken ödeme yapılacağını açıklamıştı.

Başkan Erdoğan emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi için erken ödeme müjdesini geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla vermişti.

Bayram ikramiyesi için masadaki rakamlar ve ödeme takvimi için planlanan tarihler netleşti.

NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞI VE KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 19 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenmesi planlanıyor.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.

İŞTE HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME REHBERİ

SSK emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 19-21 Haziran arası

Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 22 Haziran

Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 23 Haziran

NİHAİ ÖDEME TAKVİMİNİ SGK DUYURACAK

Detayların kabine toplantısında netleşmesi ve sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklaması bekleniyor.