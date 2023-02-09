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SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine bayram erken geldi! 3.000 TL bayram ikramiyesi az önce "Hayırlı Olsun" denilerek açıklandı

Emekliye derin bir oh çektirecek yeni destek geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı bu yıl emekliye erken gelecek. Çünkü bayram ikramiyesi 3000 TL'ye yükseliyor.

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine bayram erken geldi! 3.000 TL bayram ikramiyesi az önce "Hayırlı Olsun" denilerek açıklandı

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine bayram erken geldi! 3.000 TL bayram ikramiyesi az önce "Hayırlı Olsun" denilerek açıklandı. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi vatandaşların maaş zammı Bu yıl %30 olmuştu. Uzun bir bekleyişin ardından zamlı maaşlarını öğrenen emekliler Ocak ayında da ilk maaşlarını aldı. Şimdi emeklinin gözü kulağı Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen Bayram ikramiyesinde. Çünkü emekliler Bu yıl bayram ikramiyesinde de artış bekliyor.

Devletin kararıyla 2018 yılından bu yana tüm emekliler ile birlikte dul ve yetim aylığı alan vatandaşları ödenen bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl artmamıştı. 2021 yılında 1.100'ye çıkarılan bayram ikramiyesi 2022 yılında da aynı tutardan ödenince emeklinin tepkisini çekmişti. Ancak 2023 yılında emekli Bayram ikramiyelerinde ciddi bir artış bekleniyor. Elbette bu artışta yaklaşan genel seçimlerinde etkisi son derece büyük. Ekonomistlere göre hükümet 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesinde emeklinin gönlünü hoş tutmak istiyor. Çünkü Mevcut durumda Türkiye'de 13.5 milyon emekli vatandaş bulunuyor EYT'lilerin de emekli olacak olması ile birlikte bu rakamın 16 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli Bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek?

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM VAR MI?

2023 emekli maaş zammı belli olduktan sonra gözler Bayram ikramiyelerine çevrilmişti. Kulislerde dolaşan bilgilere göre 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesinde hükümet bayram ikramiyesi ile ilgili de çalışma yapmaya başladı. Üstelik Bu yıl bayram ikramiyesine ciddi bir zam düşünülüyor. Zam oranı olarak da %280 gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Eğer bu zam oranı doğru çıkarsa emeklilere bayram öncesi ödenecek ikramiye tutarı 2500 TL ile 3000 TL arasında olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Şimdi bayram ikramiyesi zammının açıklanmasında. Ancak Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle kabine toplantıları bir süreliğine ertelendi. O sebeple bayram ikramiyesi zammının da ilerleyen günlerde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Emekli bayram ikramiyesi zammı müjdesinin yanında bir müjdede asgari ücretlilere gelebilir. Yılbaşında yapılan asgari ücret zammı açıklandığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ara Zam konusunda da sinyal vermişti. Yine seçimlerin yaklaşıyor olması sebebiyle ara zam konusunda da çalışmaların başladığı konuşuluyor. Şu an için çalışmaya Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ya da Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat kulislerde bu konuda ciddi bir iddia bulunuyor.

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