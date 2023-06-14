SSK, Bağ-Kur ve 4C’li vatandaşlar alıyor! Bayram öncesi toplu ödeme 50.000 TL!

Maddi anlamda yaşanan zorluklar sigortalı olan çalışanı da emeklileri de etkiliyor. Tüm vatandaşların maddi olarak zorlu süreçler yaşadığı şu günlerde alınan maaşlar hiçbir şekilde yetmiyor. Ani şekilde doğan ihtiyaçlar için de kenarda bir birikim olmadığı zaman vatandaşlar zorluk yaşıyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken birçok masraf ortaya çıkıyor. Kurbanlık ve bayramın getirdiği çeşitli masraflar içinse SSK, Bağ-Kur ve 4C’li emekliler ile çalışanların hepsine destek sağlanıyor.



Bankalar vatandaşlara birçok destek kredisi sunmaktadır. Tüm bankalar arasında en düşük faiz imkanı sağlayan Vakıfbank, şimdi de Kurban Bayramı’ndan önce kredi sağlamaktadır. Vakıfbank, müşterilerine sunduğu kredi ile bayramda rahat etmelerini sağlamak istemektedir. En düşük faizle, en uygun krediyi vatandaşlara Vakıfbank sunmaktadır. Peki, Vakıfbank faiz oranları ne kadar? Vakıfbank kredi detayları neler? İşte ayrıntılar...



VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?



Vakıfbank’ın müşterilerine sunduğu faiz oranları tüm diğer bankalardan daha düşüktür. En düşük faiz oranları ile birlikte Vakıfbank müşterileri ihtiyaç duyduğu nakdi çekebilmektedir. Vakıfbank müşterileri için aylık faiz oranını 10 bin TL çekmek isteyen müşterileri için de 50 bin TL çekmek isteyen müşterileri için de 1,89 faiz oranı ile vermektedir. Diğer bankalarda olduğu gibi faiz oranını limit yükseldikçe arttırmamaktadır.



VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar en yakın şubeye giderek başvuru yapmayı tercih edebilmektedir. Ancak online olarak, hızlı, kolay ve bulunduğunuz her yerden yapmak da mümkündür. Vatandaşlara Vakıfbank Mobil uygulaması ve internet bankacılığı üzerinden de başvuru yapma şansı verilmektedir. İşlemlerin yapılmasıyla beraber birkaç dakika için de talep edilen miktar müşterilerin hesabına aktarılmaktadır.



VAKIFBANK KREDİ GERİ ÖDEME ÖRNEK TABLO



Vakıfbank düşük faizli ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların Vakıfbank’tan maksimum limit olan 50 bin TL’yi çekmek istemesi halinde faiz oranı 1,89’dur. 50 bin TL’yi 36 ay taksitle çekmek isteyen müşteriler aylık yalnızca 2.077,65 TL ödemektedir. Toplam ödeme miktarı ise 75.045,40 TL’dir.