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SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lilere Mayıs bombası patladı! İkramiyeler hesaplara yatıyor

SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lilere Mayıs ayı bombası patladı. İkramiyeler hesaplara yatmaya başladı. İşte hemen başvuranlara yatan ikramiyelerin ayrıntıları haberimizde...

SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lilere Mayıs bombası patladı! İkramiyeler hesaplara yatıyor

SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’li tüm emekli vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi. Emekli vatandaşlara özel ödemeler hesaplara 31 Mayıs 2023’e kadar başvurmaları halinde geçiyor. Yapılacak olan karşılıksız ikramiye ödemeleri maaşlarla beraber hesaplara aktarılıyor. Milyonlarca emekli vatandaş için bu ekonomik anlamda zor dönemlerde can suyu olan ödemeler için son tarih verildi. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar emekli promosyon ödemesi almak için maaş bankalarının seçilmesi gerekiyor. Emekliler Yapı Kredi Bankası’na güzel bir promosyon ödemesi ile davet ediliyor. 


Yapı Kredi Bankası emekli maaş müşterilerine özel yalnızca promosyon sunmakla da kalmıyor. Bankanın güncel promosyon kampanyasında emeklileri birçok fırsat bekliyor. Peki, Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar verilecek? Yapı Kredi Bankası emekli promosyon kampanyasında başka hangi fırsatlar var? Emekli maaş taşıma işlemi Yapı Kredi Bankası’nda nasıl yapılır? İşte emekli vatandaşlar için ayrıntılar... 


EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİNDE YAPI KREDİ GÜNCELLEMESİ 


Emekli promosyon ödemesinde yapı kredi promosyon ödemesine ek 3 sene kalma sözü verenlere ayrıca “Ek Ödül Taahhütnamesi” sunmaktadır. Bu ek ödül taahhütnamesi ile birlikte emeklilere 250 TL daha nakit ödeme yatmaktadır. Ek ödülü takip eden 2 bin TL limitli bir esnek hesap fırsatı da emeklilere verilmektedir.  


Bunlarla da kalmıyor ve Yapı Kredi ilk kez kredi kartı sahibi olacak müşterileri için yapılan 500 TL harcamaya 750 TL nakit ödeme yatırmaktadır. Bu ödeme ise maaş hesabına ilk aylığının yatmasıyla birlikte aktarılmaktadır. 25 bin TL ihtiyaç kredisi Yapı Kredi emekli maaş müşterisi tarafından kullanılırsa 500 TL nakit ödül verilmektedir.  


YAPI KREDİ MAAŞ MÜŞTERİSİ OLMA İŞLEMİ 


Yapı Kredi maaş müşterisi olmak için SGK’dan ya da e-Devlet'ten başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca Yapı Kredi Bankası tüm şubelerinden emeklilere maaş taşıma işleminde yardımcı olmaktadır. Emekli maaş hesabı vatandaşların adına oluşturulur ve kendilerine özel maaş kartı tanımlanır. 


EMEKLİ PROMOSYONU YAPI KREDİ’DE NE KADAR? 


Yapı Kredi Bankası’na geçen emekliler minimum alacakları emekli aylığı 7 bin 500 TL olduğu için bankadan da en az alacakları promosyon 6 bin 750 TL’dir. 9 bin 999 TL’ye kadar böyleyken 10 bin TL alan emekliler ile daha fazla maaş alanlar ise Yapı Kredi Bankası emekli promosyonunu 7 bin 500 TL almaktadır.  

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