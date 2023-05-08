SGK’dan seçim öncesi milyonlara toplu para desteği! 25.000 TL almak için dilekçe ile başvurun

SGK'dan kadın çalışanlara yönelik Toplu para desteği ödemeleri devam ediyor. Yaklaşan genel seçimler öncesi de başvuru yapanlar 25.000 TL'ye Varan nakit para desteği alabilecek. Tek şart Dilekçe ile başvuru yapmak. Bu şarta uygun olan kadın çalışanlar başvuru işlemlerine sosyal güvenlik kurumunun merkezleri üzerinden bir dilekçe yardımı ile yapabilecek. SGK nakit para desteği için gerekli şartlar ve başvuru detayları haberimizin devamında…

SSK ve BAĞ-KUR'LU çalışanlara SGK'dan bayram öncesi Toplu para ödeme müjdesi verildi. Başvuru yapan ve SGK'ya dilekçe yazan Özellikle kadın çalışanlara tam 25.000 TL ödemesiverilecek. Toplu para ödemesi almak için şartlar netleşti. SGK bu sabah şartları tek tek duyurdu. Toplu para ödemesi başvuru şartları ve merak edilen her şey haberimizde…

SSK ve BAĞ-KUR'LU çalışan kadınlara sosyal güvenlik kurumundan Müjdeli Haber bu sabah verildi. Dilekçe yazarak SGK'ya başvuru yapan kadınlar bayram öncesi 25.000 TL ödemeyi tek seferde alacak. Milyonlarca kadın çalışan bu haberle çifte bayram edecek. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu, kadın çalışanlara özel yeni ödeme duyurusunu yaptı. Hesaplara anında nakit destek ödemesi aktarılacak. Üstelik tek bir şart var o da dilekçe vermek. SGK'ya yazılı başvuru yapmanız halinde bayram öncesi ödemeden faydalanma imkanına sahip olacaksınız. SGK toplu para ödemesi ile ilgili merak edilenler haberimizde…

SGK'DAN SSK VE BAĞ-KUR'LU ÇALIŞANLARA SABAH MÜJDESİ GELDİ

Ramazan bayramı ve genel seçimlerin yaklaşması ile birlikte peş peşe ödeme müjdeleri de gelmeye devam ediyor. Bu defa Müjdeli Haber Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verildi. SGK, başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan kadın çalışanlara Toplu para ödemesi yapacak. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak olan toplu para ödemesi miktarı ise tamı tamına 25 bin TL oldu. Bu ödemeden doğum yapan kadınlar faydalanabiliyor. Kadın çalışanlar doğumun ardından sosyal güvenlik kurumuna dilekçe vermek şartı ile iş göremezlik raporu ödeneği alabiliyor. Bu ödeme aynı zamanda doğum parası olarak da biliniyor. SSK ve BAĞ-KUR'LU kadın çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemenin belirli şartları da bulunuyor.

SGK'DAN 25.000 TL TOPLU ÖDEME ŞARTLARI NELER?

SSK ve bağ-kurlu çalışan kadınlara yönelik verilen Doğum yardımı parası için SGK bazı şartların yerine getirilmesini istiyor. 25.000 TL toplu ödeme alabilmek için kadın çalışanlardan aranan şartlar şu şekilde:

Doğumdan önceki yılda 90 gün veya daha fazla sigorta primi ödemeniz gerekiyor.

Doğum iznine başlamadan önce işten ayrılanlar bu haktan yararlanamazlar.

Kadınların işyerindeki sigortalılıklarının korunması gerekiyor. İhbar süresi içinde, yani 112 gün içinde işyerinde çalışma yapılamaz. Ayrıca çalışan kadınlar, işyerinde doktor raporu ibraz etmek zorundadır. Diğer işlemler ise iş istasyonundan yürütülecektir.

Doğum yardımı doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 haftayı kapsıyor. Kadınların SGK'dan Doğum yardımı parası alabilmesi için yazılı dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Ek olarak Doğum yardımı parası ikiz doğumlarda daha yüksek miktarda ödeniyor.