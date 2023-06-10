SGK SSK ve Bagkurluya müjde! Haziran ayında Maaşlara ek ödeme geliyor

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için sevindirici bir haber bugün duyuruldu. Haziran ayında emeklilere bir maaş ikramiye ödemesi yapılacak. Bu ödeme, emeklilerin yüzünü güldürecek müjdeli haberlerle başlayan Haziran ayında gerçekleşecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, herhangi bir başvuru şartı olmadan fazladan bir ödeme alacaklar. Emekliler, IBAN numaraları üzerinden şubeye gitmeye gerek kalmadan ödemelerini çekebilecekler.

Haziran ayı, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri için birçok fırsatla dolu geçecek. Emekliye ikramiye ödemesi, bayram ikramiyesi zammı ve emekli maaş zammı gibi birçok avantaj bu ay içinde gerçekleşecek. Emekli vatandaşlar için sunulan bu ikramiye detayları haberimizde bulunabilir.

Emekliye yönelik Haziran ayı müjdeleri birbirini izliyor. Bugün sabah saatlerinde yeni bir duyuru daha yapıldı ve özellikle SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için sevindirici bir haber duyuruldu. Emekliye bir maaş ikramiye ödemesi verileceği açıklandı. Bu ödeme, bayram ikramiyesinden farklı olarak 7.500 TL olarak hesaplara yatacak. Üstelik, bu ödemeyi almak için banka şubesine gitmeye gerek yok, doğrudan IBAN üzerinden çekebilmek mümkün olacak. Emekli vatandaşları sevindiren kararlar devam edecek ve Haziran ayı emekliler için oldukça avantajlı geçecek. Ayrıca, bu ay içinde emekliye ek ödeme duyuruları da yapılmıştır. Detaylı bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Sabah saatlerinde milyonlarca emekli vatandaşa güzel bir haber verildi. Emekli maaşı alanlara bankalar tarafından bir maaş ikramiye ödemesi yapılacağı duyuruldu. Haziran ayına ilişkin banka promosyon ücretleri de güncellendi ve birçok banka yeni rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda, emeklilere ortalama 7.500 TL tutarında bir maaş promosyon ödemesi yapılacak. Başvurular aynı gün içinde başladı ve emekliler, banka şubelerine gitmeden online bankacılık hizmetleri üzerinden de başvurularını tamamlayabilecekler.

SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi veya EYT emeklisi olmanız fark etmeksizin, emekli promosyon ücretleri tüm emeklileri için geçerlidir. Emekli promosyonu almak için sadece bankaya başvuru yapmanız yeterlidir. Başvurularınızı banka şubelerinden gerçekleştirebileceğiniz gibi online bankacılık hizmetleri üzerinden de tamamlayabilirsiniz.

Haziran ayı promosyon ücretleri açıklanırken bazı bankalarda ek kampanyalar da bulunmaktadır. Örneğin, Garanti Bankası, kredi kartı kullanan emeklilere harcamalarına göre 1.000 TL bonus ödemesi yapacak. Birçok banka, fatura ödeme talimatı veren emeklilere ek avantajlar sunmaktadır. Emekliler, yeni promosyon kampanyaları için 30 Haziran 2023 tarihine kadar başvuru yapma imkanına sahiptir.

Ayrıca, Haziran ayında emeklilere diğer müjdeler de yoldadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce açıkladığı gibi emekli bayram ikramiyesi zammı da bu ay gerçekleştirilecektir. Emekli Kurban Bayramı ikramiyesinin en az 3.000 TL’ye yükselmesi beklenmektedir. Bunun yanı sıra, emekli vatandaşlara maaşa ek kredi fırsatları sunulmaktadır. Son olarak, emekli maaş zammı konusunda da Haziran ayında duyurular yapılacak ve en az %45 oranında zam gerçekleştirilecektir.

Haziran ayı emekliler için birçok avantajı beraberinde getirmektedir ve emekli vatandaşların yüzünü güldürecek müjdeler sunulmaktadır. Bu güzel haberlerle dolu ayın emeklilere rahatlık ve ekonomik destek sağlaması amaçlanmaktadır.