SGK-SGK girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar sürpriz var

Özellikle sigorta başlangıç süresi, erkek ve kadınlar için belirlenen prim-gün tablosuyla önem kazanıyor. İşte, merak edilen detaylar:

Erken Emeklilik İçin 10 Yıllık Sigorta Girişi

Prim günü yeterli olmayan ancak yaş nedeniyle bunu tamamlama şansı olmayan kişiler, “yaştan emekli” olabiliyor. Şartlar, ilk sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösterse de, 10 yıl (3600 gün) çalışarak emekli olmak mümkün.

Normal emeklilik dışında, yaşları ilerlemiş ancak prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için “yaştan emeklilik” uygulaması bulunmaktadır. Yaştan emeklilikte, daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışmış bir kişi bile yaştan emeklilik hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekmektedir.

Yaştan Emeklilik Nedir?

Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme süresini tamamlayamamış, yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetersiz olan ve bu nedenle emekli olamayan, ancak yaşı nedeniyle prim ödeme süresini tamamlama imkanı kalmamış kişiler, yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.

Yaştan Emeklilik Şartları

Yaştan emeklilik şartları, ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılık göstermektedir. 9 Eylül 1981’den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılık süresi bulunan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir. Diğer yandan, 9 Eylül 1976’dan önce ilk kez sigortalı olan erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılık süresi bulunan erkekler, 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.

Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yıl (3600 gün) çalışarak emekli olma hakkına sahiptir. Ancak aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da gerekmektedir. Ayrıca, daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddi de yükselmektedir. Örneğin, 1 Ocak 1990 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018’de doldurmuşsa, 15 yıllık sigortalılık süresini ve 60 yaşını doldurma şartını yerine getirerek yaştan emekli olabilir.

Bu durumda, 10 yıllık sigorta girişine sahip olanlar için erken emeklilik fırsatı doğmaktadır. Ancak her durumda belirli şartlar ve süreler göz önünde bulundurulmalıdır. İlgilenen çalışanlar, SGK tarafından belirlenen prim-gün tablosunu inceleyerek kendi durumlarına uygun emeklilik süresini ve şartlarını öğrenebilirler.

Sonuç olarak, 10 yıllık sigorta girişine sahip olanlar bazı durumlarda erken emeklilik hakkına sahip olabilmektedir. Ancak bu durum, yaş ve prim ödeme süresi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İlgilenen kişilerin, kendi durumlarına uygun emeklilik şartlarını SGK’nın belirlediği prim-gün tablosunu inceleyerek öğrenmeleri önemlidir.

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